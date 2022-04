Tabata Jalil eleva la temperatura con esta mini falda blanca | FOTO

La chaparrita de oro y conductora estrella de “Venga la Alegría”, programa matutino estelar de Tv Azteca, Tabata Jalil, mostró una vez más su lado más sexy en una imagen compartida a través de su cuenta de Instagram, con lo que encendió las redes y a sus seguidores

Tabata es una de las celebridades más reconocidas del matutino estelar de Azteca, y una de las más experimentadas, luego de pasar varios años primero como reportera y ahora como conductora, faceta que no le disgusta y en la que se siente como “pez en el agua”.

Tabata compartió varias imágenes en las que luce muy “vaporosa” debido al intenso calor de esta primavera, con un atuendo muy jovial, minifalda en color blanco, zapatillas altas en color rosa intenso, y una playera corta de color azul, además de un peinado con un par de “colitas” que la hacen ver muy bien.

Yo acariciaba cada segundo… tu eras el tiempo ????

Le responden sus seguidores

La respuesta de sus seguidores y fans en redes sociales no se hizo esperar, acumulando en pocas horas más de once mil reacciones, entre corazones de me gusta, comentarios sobre lo atinado de su ‘outfit’ para esta temporada y mensajes de aprobación por parte de otras celebridades, así como de sus contactos cercanos.

Jalil se encuentra descansando en estos días, aprovechando el periodo de Semana Santa y en breve se incorporará de nueva cuenta a su trabajo en el matutino de Azteca.

