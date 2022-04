Lis Vega revela cómo le va en Only Fans: "la gente paga"

Lis Vega siempre ha sido una de las celebridades más guapas y sensuales de la televisión mexicana, si bien en los últimos meses no ha tenido tantos proyectos dentro de la pantalla chica como sus fans quisieran, ella ha sabido mantenerse vigente en redes sociales y en Only Fans, donde sube contenido erótico y para adultos; en esa plataforma tiene muchos suscriptores, por lo cual le va muy bien.

La también modelo de 44 años mencionó en el programa “De primera mano” que abrió su cuenta en Only Fans sólo para tratar de solventar sus gastos cuando inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19, pero con el paso de los meses se dio cuenta que podía sacar un buen ingreso de ahí.

Foto: Instagram.

“A mi me va muy bien , llego en una etapa de la pandemia, cuando yo tenía que llevar sustento a mi familia, yo no tengo pareja, a mi nadie me mantiene y es como una revista de caballeros, pero en plataforma, subo mi foto al mes, la gente paga su mensualidad y es un contenido exclusivo”, dijo.

Foto: Instagram.

Sin embargo, mencionó que no está en busca de pareja, ya que disfruta de estar sola y por algún tiempo seguirá así, pues lo mejor es no dar explicaciones a nadie.

Lis Vega reconoce que es un sex symbol

Asegura que su faceta “sexy” es uno de los tantos personajes que ha hecho en mi carrera como artista, “presto mis emociones para crear un personaje, que en este caso es una mujer sexy y erótica”, mencionó. Además, próximamente saldrá en una revista para adultos que tiene distribución en toda Latinoamérica.

“Que a estas alturas todavía me quieran contratar y yo siga ganando, con 40 años, yo soy muy bendecida todavía de tener publicó mio. Tengo 44 años, Qué me va a dar miedo, yo estoy muy orgullosa de cumplir años”, comentó.

Concluyó al decir que está en uno de los mejores momentos de su vida: “Soy libre de mente, alma, cuerpo y espíritu. Libre soy, porque no tengo nadie y mi corazón no corre peligro”.

