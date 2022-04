Danna Paola eleva la temperatura en ajustado traje de baño

Danna Paola habló hace unos días de sus problemas de ansiedad y como lidia con ella. Durante una charla en el podcast de ‘Se regalan dudas’, la intérprete de “No bailes sola” y “Oye Pablo” reveló que desde los 15 años sufre ataques de pánico y ansiedad, los cuales, fueron incrementándose con el tiempo.

“A mis las decisiones me causan una ansiedad… Elegir algo que va a ser definitivo me da un miedo” indicó Danna. “Cuando más grande eres, más lo tratas de esconder, pero a mí, me ha pasado todo lo contrario. Más me ha liberado decir, ‘está bien, me está pasando esto y me voy a dar el tiempo’” amplió la actriz.

En las últimas horas, Danna Paola publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la morocha desplegando toda su belleza apoyada sobre una palmera en un soleado día. La oriunda de Ciudad de México posó con un traje de baño de color gris metalizado, su cabello suelto y lentes de sol oscuros.

Danna Paola. Fuente: Instagram Danna Paola

“Bajo los efectos de la luna llena” fue el simple y corto texto que eligió Paola para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la red de la camarita.

Danna Paola. Fuente: Instagram Danna Paola

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la intérprete de “Lucrecia Montesinos” en la serie española “Élite” se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 200 mil corazones. Además, la artista de 26 años recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus fieles fans en su mencionado posteo. Entre los mensajes que más se destacaron se encuentra el del artista Henry Jimenez Kerbox quien le escribió: “Cuerpazooooo” junto a un emoji de fuego.