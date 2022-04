'Me retiro del amor': Nodal lanza nueva canción 'para los dolidos'; ¿con dedicatoria a Belinda? I VIDEO

A "esos que en las pedas les da por llamar (a su ex)", les gustará saber que Christian Nodal va a estrenar una canción que justamente habla del mal de amores, y que según algunos fans fue inspirada por su hermosa exprometida.

Dicho tema musical fue anunciado en uno de los conciertos de Nodal, donde el representante del regional mexicano dio un adelanto de la pista ideal para los dolidos.

Por lo cual, no es de sorprenderse que, una vez que los asistentes de la mencionada presentación viralizaran el momento, muchos internautas aseguraran que Nodal tomó su ruptura con Belinda como musa para escribir la intensa canción, misma que curiosamente habla de una dolorosa separación.

"Me retiro oficialmente del amor porque no se me da, desde ahora soy amigo del alcohol y de la soledad", expresa el melancólico sencillo de Nodal.