De las Olimpiadas de Rap al Superbowl: Así fue como Dr. Dre llevó a Eminem al estrellato

Dr. Dre es considerado para muchos una incubadora de superestrellas en el hip-hop estadounidense, por lo que contar la historia de cómo descubrió a Eminem, probablemente una de sus hazañas más importantes, es una narrativa que ningún aficionado al rap puede perderse.

Es bien sabido como Slim Shady, o mejor conocido como Eminem, obtuvo su estrellato gracias al apoyo tanto empresarial como moral que recibió por parte del intérprete de “Still D.R.E”.

Dre traía una mala racha en torno a su carrera, puesto que sus últimos dos discos, 'The Firm' y Dr Dre Presents… The Aftermath' no habían recibido la aceptación que la discografía esperaba.

A tal punto que el artista estaba en riesgos de ser desechado por el sello, pero fue Jimmy Lovine quien respaldó al exintegrante de N.W.A y lo mantuvo a flote por más tiempo.

“Me presionaron corporativamente para deshacerme de él. Les dije: ‘Podemos echarlo, y se podrán ahorrar mi sueldo también porque yo me iré con él´”, relata el ejecutivo discográfico en el documental “The Defiant Ones”.

En cualquier ángulo, la reputación de Dre se encontraba en juego, por lo que haría lo posible para reposicionar su nombre en la escena. Pero no fue hasta que Marshall surgió que Interscope se apiadaría del artista para apoyarlo.

El mixtape de Slim Shady

Andre, el nombre civil de Dre, acudió al domicilio de Lovine para buscar material con el cual trabajar, y por azares del destino halló el cassete de un chico blanco de Detroit.

Letras y acusaciones de homofobia: el error de Eminem que persigue su carrera para siempre

Eminem y Dr. Dre produjeron 'The Slim Shady LP' en 1999

FOTO: Especial

La razón por la cual este cassette se encontraba en manos de Lovine era gracias a un becario de Interscope que se la había pedido a Eminem durante las Olimpiadas de Rap, realizadas en Los Ángeles en 1997.

En dicho evento Eminem se las arregló para llegar a la final de la competencia y combatir contra Otherwize; no obstante, fue este último quien se llevó la victoria. Aún así, Dean Geistlinger, el practicante de Interscope, no perdió la oportunidad y recibió el mixtape del letrista de Detroit, titulado 'Slim Shady EP'.

Cuando finalmente Dre y Marshall se conocieron, acordaron una sesión en el estudio, donde la química musical no tardó en florecer.

“Quizá pasaron dos o tres segundos y empezó con el coro de ‘My Name is’ .Eso fue lo que pasó el primer día en los primeros minutos que estuvimos en el estudio”, relata Dre en el documental 'The Defiant Ones'.

Tal y como ya ha narrado el artista de Detroit en numerosas canciones, su color de piel fue un factor que lo colocó en grandes riesgos al momento de posicionarse en la escena, puesto que los ejecutivos de Interscope no confiaban en que un rapero blanco obtuviera el prestigio que ellos buscaban,.

En contra de todo pronóstico, produjeron 'The Slim Shady LP' en 1999, el cual años después se convertiría en un referente del hip-hop gracias a su irreverente estilo y numerosas propuestas nunca antes vistas.

Sigue leyendo:

Cuatro ocasiones que han intentado CANCELAR a Eminem y sus razones

¿Dónde ver '8 Mile' la película de Eminem que cuenta la historia de su vida?

Mark Wahlberg DETESTABA a Eminem por esta escandalosa razón