Netflix: 3 hermosas películas para niños que debes ver en Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa ya están aquí y si estás leyendo este artículo es por qué tienes niños en casa y buscas una buena forma de entretenerlos sin salir de casa, es por eso en este artículo te compartimos algunas recomendaciones de Netflix para disfrutar con ellos.

Para que no pierdas el tiempo tratando de elegir alguna de las películas, te dejamos tres películas que puedes ver del 14 al 17 de abril.

Aquí te presentamos una pequeña reseña de cada una y el tráiler oficial proporcionado por la plataforma de streaming. Recuerda que si estas recomendaciones te gustan, puedes compartir este artículo con tus amigos, familiares y otras familias.

ABC de amor (Little Manhattan)

2005 | Duración: 92 minutos | Estados Unidos | Calificación de 6.2 sobre 10 en filmaffinity.com |

Little Manhattan

¿De qué trata la cinta? En la ciudad de Nueva York, el pequeño Gabe experimenta los altibajos del primer amor cuando cae rendido a los pies de Rosemary, su compañera de clase de toda la vida.

Reparto: Josh Hutcherson, Charlie Ray, Bradley Whitford, Cynthia Nixon, Willie Garson, Tonye Patano, J. Kyle Manzay y Michael Anthony Bush

Mis huellas a casa (A Dog's Way Home)

2019 | Duración: 95 minutos | Estados Unidos | Calificación de 5.8 sobre 10 en filmaffinity.com |

A Dog's Way Home. Foto: Especial.

¿De qué trata la cinta? Bella es una perra que vive felizmente junto a su amigo Lucas, un estudiante de Medicina. Sin embargo, un día la mascota se pierde y en busca de volver a casa, se embarca en un viaje de 600 kilómetros para encontrar a su dueño.

Reparto: Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp, John Cassini, Wes Studi, Edward James Olmos, Chris Bauer, Barry Watson, Tammy Gillis, Patrick Gallagher, Farrah Aviva, Veenu Sandhu y Lucia Walters. También la puedes ver en Prime Video y Apple TV.

La familia Mitchell vs las máquinas (The Mitchells vs the Machines)

2021 | Duración: 110 minutos | Estados Unidos | Calificación de 7.1 sobre 10 en filmaffinity.com |

The Mitchells vs the Machines. Foto: Especial.

¿De qué trata la cinta? Nada como adrenalina, ciencia ficción y acción, mientras la familia Mitchell lidia con el fin del mundo, robots fuera de control y el ingreso de Katie a la universidad.

Productoras: Lord Miller, Sony Pictures Animation yColumbia Pictures. Distribuidora: Netflix

