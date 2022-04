¿Gustavo Adolfo Infante, hipócrita? Exhiben cuando tundía a Laura Bozzo y ahora le dice "amiga"

Laura Bozzo regresará a la televisión mexicana con un nuevo programa y una de las personas que ayudó a que esto sucediera fue Gustavo Adolfo Infante, quien ha revelado tener una amistad con la conductora. Sin embargo, en redes sociales se ha hecho viral un video en el que exhiben su supuesta hipocresía.

La presentadora peruana había repetido la misma fórmula del programa 'Laura en América' en México, lo que le dio mucho éxito, sin embargo, después de tener problemas con las autoridades mexicanas y estar a punto de pisar la cárcel, Bozzo desapareció del ojo público hasta que logró arreglar sus problemas legales y evitar ir a prisión por delitos fiscales.

En tanto, Gustavo Adolfo Infante trabaja desde hace varios años para Imagen Televisión colaborando en los programas 'Sale el Sol' y 'De primera mano', por esa razón informó que el fue él intermediario entre la también abogada y los altos mandos de la televisora, quienes le dieron un espacio en el canal para presentar "Que pase Laura".

Laura Bozzo regresa a la televisión mexicana Foto: Instagram

Así habló Gustavo Adolfo Infante de Laura Bozzo

Después de que se anunciara que Laura Bozzo se sumaría al talento de la televisiora y tuviera un cálido recibimiento por parte de los conductores de 'Sale el Sol', el periodista de espectáculos fue uno de los primeros en darle la bienvenida a su amiga, sin embargo, en TikTok se ha hecho viral un video en el que revelan como antes la tundía.

En un clip difundido por la cuenta @adamereacciona, dedicada a recopilar imágenes de Alfredo Adame, con quien Infante tiene problemas, se puede ver como antes de la llegada a la empresa de "la señorita Laura", el especialista en celebridades la crítica al decir:

"No queremos a Laura Bozzo al aire en la televisión de este país, que se vaya a Perú a hacer sus cosas, en México no la queremos, en Estados Unidos no la quieren, no la dejan entrar a Estados Unidos, creo que es una mujer tóxica al aire", se ve decir a Gustavo Adolfo Infante, quien en otro clip abraza a la presentadora cuando llega a Imagen TV.

Aunque el clip está titulado como "Premio al hipócrita del año", no queda claro si son declaraciones del periodista o él retomó un comentario, ya que en las plecas se puede ver que estaba hablando del conflicto entre Yolanda Andrade y Laura Bozzo.

SIGUE LEYENDO:

Laura Bozzo apoyará a Sasha Sokol; quiere seguir el caso contra Luis de Llano