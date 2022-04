"Ella lo amaba": Terapeuta de Johnny Depp y Amber Heard revela agresiones mutuas entre la expareja

Continúa la batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard y fue esta semana cuando ambos se presentaron en un juicio en el condado de Fairfax, Virginia y se espera que dure más de un mes.

En el cuarto día de juicio se presentaron testimonios de la asistente personal de Heard, Kate James y la consejera matrimonial de ambos, Laurel Anderson quien trabajó con la pareja en 2015.

El actor presentó videos que confirman infidelidad con Elon Musk y James Franco. | FOTO: Especial

La terapeuta comenzó por explicar que tanto Depp como Heard sufrieron abuso en su infancia, por lo que estaban involucrados en un "abuso mutuo". Esto debido a que el padre de Heard la golpeaba según información de Anderson lo cual llevaba a la actriz a sentirse orgullosa a iniciar una pelea si sentía que le faltaban al respeto.

En este contexto, destacó que Heard prefería estar en una pelea con Depp que verlo irse: "podía golpearlo para mantenerlo ahí" agregó Anderson.

Y es que al haber trabajado con ambos tenía las dos versiones, como cuando Depp le contó que Heard "golpeaba tan duro como podía" y que en una sesión que trabajo con la actriz, ella dijo lo mismo de Depp y le mostró sus moretones en imágenes y en persona.

Johnny Depp demandó por difamación a Amber Heard. | FOTO; AFP

Cabe destacar que los ataques entre ambos eran bastante frecuentes, pues según la terapeuta, Heard le contó que supuestamente Depp le dijo: No le gustas a nadie. Estás teniendo fama por mí. Ya no me siento enamorado de ti. Eres una prostituta."

"Ella lo amaba. Él la amaba. Ella no era estúpida, sabía que lo que estaban haciendo no era saludable" dijo Anderson reveló que Heard quería desear divorciarse", pero seguía queriendo a Depp.

Algo más que añadió Anderson fue cuando la actriz le contó que Depp se drogaba bastante: "Y ella lo abofeteó porque estaba diciendo incoherencias y hablando sobre estar con otra mujer" agregó.

