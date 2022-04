Los bikinis con los que Nailea Norvind conquistaba cuando era la villana más famosa de las telenovelas

Tras las fuertes olas de contagios que generó la pandemia del Covid-19, muchos negocios se vieron afectados de los que destacó la industria del entretenimiento. Debido a esto, varios artistas tuvieron que echar mano de su genio para poder salir adelante; una de ellos fue Nailea Norvind, la villana juvenil que todos los chavorrucos adoran.

La actriz que le dio vida a Leonor en la telenovela "Quinceañera" en el lejano 1987 es una mujer que destaca por sus grandes colaboraciones en televisión, cine y teatro; sin embargo, tras la presencia del SARS-CoV-2 decidió hacerse empresaria y lanzar una linea de alimentos orgánicos bajo la firma "Mi alimento sagrado".

Aunque su popularidad nació con le obra en la que participó con Thalía, Adela Noriega y Ernesto Laguardia, comenzó su carrera desde que era una niña, bajo la obra de teatro "Casa de Muñecas" de Henrik Ibsen. Y tras el éxito de la telenovela juvenil despertó el ojo de los productores para más proyectos como "Cuando llega el amor" y "Preciosa", entre muchas otras.

Del mismo modo, todo el mundo quería saber quién era esta interesante chica de rasgos y apellido poco comunes en nuestro país. En este caso, ella es hija de la también actriz Eva Norvind de origen noruego, quien por desgracia perdió la vida de una manera trágica en las playas de Zipolite, Oaxaca, el 15 de mayo de 2006.

Nailea Norvind y su gusto por la yoga

Aunque descubrió el yoga cuando era niña, Nailea Norvind comenzó a practicarla cuando tenía 20 años hasta la fecha, pues ha encontrado en ésta disciplina una forma de mejorar su vida. Incluso se animó a realizar un calendario con diversas posturas y poca ropa por allá del año 2002, algo que generó mucho revuelo, pues siempre ha sido una mujer sumamente atractiva.

No obstante, esas no fueron las únicas imágenes que se hizo la ex del empresario Fernando González Parra, con quien tuvo a sus hijas Tessa Ía y Naian, pues también se aventuró a posar con diferentes bikinis para algunas publicaciones y sus redes sociales ahora que están de moda. A continuación dejamos algunas imágenes donde se puede ver el abdomen de acero de la histrión, así como sus curvas peligrosas.

