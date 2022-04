Julión Álvarez tiene 5 años sin poder ir a cantar a Estados Unidos ¿Qué es lo que opina sobre está restricción? VIDEO

Considerado como “El rey de la taquilla”, Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julión Álvarez es uno de los cantantes más famosos de la música regional mexicana.

El éxito que ahora goza se lo ha ganado con base en mucho esfuerzo, trabajo y todo el empeño que le pone al interpretar cada una de sus canciones, pero también ha tenido algunos tropezones en su carrera.

Fue en el año 2017 cuando le fue restringido el acceso a Estados Unidos por estar presuntamente inmiscuido en temas ilegales que estaban relacionados con lavado de dinero.

Aunque en México el asunto quedó resuelto en Estados Unidos su nombre quedó archivado, pero Julión no pierde las esperanzas de regresar a cantar a toda la gente que apoya su carrera en ese país.

¿Qué opina de su restricción?

En un video que subió a su cuenta oficial en Instagram el cantante de temas como “Afuera está lloviendo”, “Cuando te amé” y “La María” declaró que está agradecido con toda la gente que apoya su carrera musical y que no lo soltó después de ese problema.

“Han pasado cinco años y la gente no nos ha soltado la mano de verdad muchas gracias a todo nuestro público #julionalvarezysunorteñobanda #julión @lospasosdejulion”, escribió en la descripción de la publicación.

Otra de las cosas que dijo es que siente una gran impotencia por ir a los lugares a los que regularmente asistía a para ofrecer conciertos y palenques, antes que fuera vinculado con ese tema.

“Es una importancia fea el no poder competir y no tener las herramientas con que poder entrar y jugarle a todos, es parte de los que nos tocó vivir, el tiempo que tuvimos nuestras herramientas para poder darle yo creo que se aprovechó”, describió.

Julión Álvarez dio a conocer que ha tenido que trabajar más fuerte porque su música no se encuentra en todas las plataformas, no está como sugerencia y no tiene la facilidad de llegar a todos en comparación a la de otros artistas.

