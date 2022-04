La razón por la que el hijo de David y Victoria Beckham se modificó el apellido

Brooklyn Beckham, hijo mayor del ex futbolista y Victoria, ha estado en boca de todos por su reciente casamiento la semana pasada con su novia de varios años, la socialité y actriz Nicola Peltz en una increible ceremonia en Palm Beach. Además de la soltería, también dejó atrás el nombre que ha llevado desde su nacimiento.

"Hace dos semanas atrás le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y dijo que sí", anunció Brooklyn en sus redes sociales. "Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor esposo y el mejor padre algún día. Te amo bebé".

Brooklyn y Nicola se casaron. Fuente: Instagram Nicola Peltz.

Brooklyn y Nicola Peltz se comprometieron en julio del 2020, alrededor de seis meses después de que dieran a conocer públicamente su relación. El pasado fin de semana confirmaron su amor dando el sí frente a casi 600 invitados, entre los que se encontraba Eva Longoria, Mel C, Gordon Ramsay, y por supuesto la familia de los protagonistas.

Brooklyn Joseph, de 23 años mostró lo dedicado y comprometido que está con su ahora esposa. Es por eso que confirmó en sus redes sociales que incorporó el apellido de su mujer a su nombre, por lo que ahora se pasa a llamar Brooklyn Joseph Peltz Beckham. "El señor y señora Peltz Beckham", escribió en Instagram.

Brooklyn Beckham, que se dedica al modelaje y a la actuación, no parece estar bromeando, ya que modificó incluso su nombre en la página oficial de la red social de la camarita, algo que en las políticas de la red social debe ser muy decidido ya que no es flexible al cambio de username. La flamante esposa de Brooklyn, no se ha quedado atrás y ahora será Nicola Peltz Beckham.