De frente: Andrea Meza, ex Miss Universo, sacudió la red

Andrea Meza volvió a confirmar su increíble belleza en las plataformas virtuales. La modelo de 27 años compartió este martes dos fotografías que se llevaron todas las miradas entre sus millones de fans de alrededor del mundo. La morocha oriunda de Chihuahua lució un vestido con hombros descubierto de color amarillo. Además, complementó su look su largo cabello suelto y con ondas; y un delicado make up.

“Hoy brindo por la vida” fue el corto y sencillo pie de foto que escogió la ex Miss Universo para su post. Recordamos que la también presentadora de televisión tomó estas mencionadas pics en la ciudad de Miami.

Esta mencionada publicación de Andrea Meza cosechó en Instagram más de 16 mil likes, incluyendo el de su novio Ryan Antonio. “La unica máximaaaa que ha parido el universooooo”, “No dejaste que las críticas , ni el los malos comentarios te derrotaran . Te levantaste y triunfaste QUEEN ”, “Arriba chihuahua arriba @andreamezamx las miss universe mas hermosa de todas una mujeronon” y “Me están llamando de la veterinaria que te tocan tus vacunas…” fueron algunos de los más de doscientos comentarios que recibió en tan solo unas horas.

Andrea Meza posando. Fuente: Instagram Andrea Meza

Por último, Andrea compitió el mes pasado en la media maratón de 21 km. La bella modelo corrió, a pesar en no haber estado en las mejores condiciones físicas a beneficio de la fundación Smile Train, una organización que apoya a familias con niños que nacieron con labio leporino y paladar hendido.

Andrea Meza posando. Fuente: Instagram Andrea Meza

“Tuve un percance, me lastimé un tobillo, tuve que parar el entrenamiento; pero dije que no me voy a rendir. Y si lo tengo que caminar, lo voy a caminar, porque yo me comprometí con la fundación y pues el próximo domingo 20 de marzo estaré corriendo 21 kilómetros” había señalado la Miss Universo 2020 antes de la mencionada carrera.