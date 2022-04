BTS: ¿Por qué no pueden tomarse fotos con las fans? Por esto rechazan al ARMY

BTS es un gran fenómeno mundial, su imagen vale millones de dólares tan solo por tenerlos en un anuncio publicitario. Su nombre es conocido en el mundo del K-Pop y la música en general, pero a pesar de ser estrellas reconocidas tienen prohibido cosas como tomarse fotos con ARMY.

El K-Pop es manejado por agencias de entrenimiento que impone ciertas reglas a sus artistas durante los primeros años de carrera, esto en compensación de lo invertido en su entrenamiento así como para cuidar su imagen. BTS, por ejemplo, no puede cambiarse el look sin preguntarle primero a sus agentes.

Además, a diferencia de otros artistas, es poco común ver a BTS en público o rodeado de fans en firmas de discos, la mayoría suele ser por sorteos y solo unas cuantas pueden asistir a las reuniones o videollamadas, eso sí, con un límite de tiempo, sin oportunidad de abrazarlos o entregarles regalos.

¿Por qué ARMY no puede tomarse fotos con BTS?

A pesar de que BTS tiene millones de fans, muy rara vez se le ha visto una foto al lado de una ARMY, a menos que sea un programa de televisión donde alguna afortunada niña los conozca o si eres una cantante famosa. Pero ellos no son los únicos, la industria coreana funciona muy diferente a a la occidental.

Si tienes oportunidad de encontrar a BTS en la calle, en cualquier país, lo más probable es que estén acompañados de un gran grupo de staff y guardaespaldas, por lo que no podrás ni siquiera acercarte a ellos. De tener la oportunidad, pueden rechazar al ARMY, pues una de las razones para no tomarse fotos es para no revelar su ubicación.

También se debe a que podrían atacarlos o tirarse encima de ellos afectando su integridad física. BTS tiene mucha seguridad y es preferible no tomarse fotos con ellos debido a las reglas de BigHit. Además, las fans que suelen encontrarlos en sitios públicos, prefieren respetar su tiempo personal y solo llegan a grabarlos de lejos y publicar después de que se retiran.

Sigue leyendo:

BTS en México: Las veces que V demostró su amor por su país favorito

BTS: Confunden a Jungkook y Jimin con una pareja durante un viaje (VIDEO)