Vanessa Claudio: Así ha cambiado la conductora desde que fue reina de belleza | FOTOS

En las últimas semanas el nombre de Vanessa Claudio ha aparecido de forma recurrente en diferentes medios debido que se ha convertido en blanco de críticas debido a su aspecto físico pues aseguran que se le pasó la mano con el botox, por lo que en esta ocasión nos dimos a la tarea de buscar 5 fotos donde quede evidenciada la transformación de su rostro, además, también te diremos algunos datos que posiblemente no sabías acerca de su carrera.

Vanessa Zayda Claudio Rodríguez es el nombre completo de la modelo, actriz y conductora nacida el 2 de septiembre de 1983 en San Juan, Puerto Rico. Aunque hay poca información sobre su infancia y adolescencia se sabe que estudió Ciencias de la Comunicación en su país natal donde se especializó en publicidad y relaciones públicas, no obstante, durante su época universitaria comenzó a participar en diferentes concursos de belleza por lo que el destino la llevó por otros caminos al que tenía planeado.

Venessa Claudio ganó diversos certámenes de belleza en sus inicios como modelo. Foto: IG:

vanessaclaudio

Uno de los máximos logros de Vanessa Claudio dentro de los concursos de belleza fue cuando participó en la edición 2006 del certamen llamado “Miss Intercontinental” donde representó a Puerto Rico de muy buena manera pues, aunque no logró coronarse sí pudo ser una de las finalistas quedando dentro del top 5, además, fue nombrada “Miss Simpatía” de esa edición.

Vanessa Claudio cuenta con más de 10 años de experiencia en los medios. Foto: IG:

vanessaclaudio

Tras este certamen, la puertorriqueña decidió viajar a México para buscar nuevas oportunidades en su carrera y uno de sus primeros trabajos en tierras azteca fue como actriz dentro de la famosa serie de “El Pantera” donde si bien tuvo un papel secundario pudo descubrir que tenía un gran talento para la actuación por lo que más tarde decidió pulirse dentro del Centro de Formación Actoral de TV Azteca y una vez que concluyó comenzó a tener participación en diferentes espacios de la televisora del Ajusco donde se ha desempeñado con reportera y como conductora.

Vanessa Claudio ha destacado gracias a su carisma y belleza. Foto: IG: vanessaclaudio

Uno de los proyectos por los que Vanessa Claudio comenzó a ser identificada por el público fue “Venga la Alegría” donde comenzó siendo colaboradora presentando algunos reportajes, no obstante, gracias a su carisma y belleza fue ganando mayor protagonismo en el exitoso matutino hasta que se convirtió en un referente.

De manera alterna a “Venga la Alegría”, Vanessa Claudio participó en otros programas dirigidos al público latino que habita en Estados Unidos por lo que su carrera tuvo una mayor proyección y fue así como se consolidó una de las conductoras más importantes de TV Azteca.

Luego de un par de años experimentando fuera de TV Azteca, hace apenas unas semanas Vanessa Claudio regresó a la televisora que la arropó desde el inicio de su carrera para conducir “Al Extremo”, además, también fue la elegida para conducir en la transmisión de la alfombra roja de los Premios Oscar, por lo que confirmó su jerarquía dentro de la televisora.

Vanessa Claudio es toda una celebridad en redes. Foto: IG:

vanessaclaudio

Críticas por su aspecto

En las últimas semanas Vanessa Claudio se ha convertido en blanco de críticas por un cambio radical en su rostro pues resulta que precisamente en la transmisión de los Premios Oscar se le pudo ver con la cara inflamada por lo que sus detractores no tardaron en aparecer y aseguraron que “se le pasó la mano con el botox” y cosas por el estilo, no obstante, la conductora señaló que todo fue producto de la presión por el vuelo, pero sus palabras no fueron muy convincentes y siguió acumulando burlas.

Vanessa Claudio ha recibido diversas críticas por su aspecto. Foto: IG: vanessaclaudio

SIGUE LEYENDO:

Vanessa Claudio impacta la red con vestido dorado strapless | FOTOS

Vanessa Claudio: “¿Qué le pasó en la cara?”, la reacción de los fans ante atrevida foto