"Suéltame, pues": Eduin Caz revela que fans lo maltratan durante concierto

Grupo Firme continúa con sus conciertos tras el arrollador éxito en la Ciudad de México y unos días de descanso en Hawái; sin embargo, su última presentación en Estados Unidos estuvo repleta de momentos difíciles para Eduin Caz pues resultó lastimado tras el contacto con algunos fans.

El vocalista de la agrupación compartió con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram algunas imágenes en las que se le puede ver con un golpe en el cuello que le habría hecho un fan y lo acompañó con el mensaje: "Qué necesidad pues, ya estaba ahí abajo, ya me iba a tomar la foto".

En una segunda historia el cantante comparte un video donde se puede ver que le realizan una curación en el dedo y lo inyectan para calmar el dolor, algo que también habría sucedido durante el concierto y escribió: "Algo de anoche. Sólo les recuerdo que también soy de carne y hueso. Puede que la emoción gané pero soy una persona igualita que ustedes".

Eduin Caz evidencia agresión en su concierto. Foto: Instagram @eduincaz

Todo parece indicar que se trató de un incidente por la emoción de sus fans en el momento, sin embargo, logró molestar al cantante quien aseguró que ya estaba junto a ellos para poder tomarse una foto y no había necesidad de lastimarlo de esa manera.

Eduin Caz relata agresión

Eduin Caz realizó un live en Instagram este domingo 10 de abril en el que relata lo sucedido durante su concierto y cómo es que resultó lesionado ante la emoción de los fans, a quienes decidió enviarles un mensaje para evitar que se repita el incidente.

“Pongo la mano, pero yo qué sé que me va a dar recio. No sé si traía un anillo, pero traía el dedo lleno como de sangre molida”, dijo mientras detalló que debido a ello le fue difícil realizar los cambios de ropa que tenía contemplado durante el concierto debido al dolor.

“Está chingón ser el ídolo de alguien y yo cumplo con estar al puro ching***zo con ustedes, entonces me lastimé el dedito”, dijo Eduin Caz señalando que no fue el único incidente pues luego de ello bajó durante el concierto para estar cerca de la gente y en ese momento le lastimaron el cuello, lo que desató su molestia.

"Si hoy no me bajo del escenario, discúlpenme no es mi intención, pero también yo recibo ordenes y tengo que aprender a entenderlos también. Los quiero mucho, cuídense mucho", finalizó el cantante.

