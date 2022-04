Selena Gómez enamora con cambio de look que le quitó años: FOTO

Selena Gómez enamoró a sus seguidores con su última publicación en redes sociales debido a que hizo un cambio de look. El post no sólo llamó la atención por su estilo moderno, sino también porque se quitó años y ahora luce mucho más juvenil que nunca, pues el corte endulzó sus facciones del rostro.

La actriz y cantante se ha colocado como un ícono de la moda y el estilo para los jóvenes, pues en cada alfombra roja luce los mejores outfits. Asimismo, la ex estrella de Disney lanzó su propia línea de cosméticos 'Rare Beauty', con la que ha estrenado diferentes productos que han gustado mucho a sus fans.

Selena Gómez impone moda con su corte nape bob

Como una conocedora de las tendencias, la cantante de 'Baila conmigo' decidió hacer un cambio drástico a su melena. Es bien sabido que todos los cortes bob serán muy populares durante este 2022, y Selena es una de las celebridades que luce muy bien con este tipo de estilo, sin embargo ahora lo renovó dándole más volumen con unas capas y flequillo.

La protagonista de 'Los hechiceros de Waverly Place' mostró en su más reciente publicación de Instagram un corte nape bob, un estilo que respeta el largo hasta la clavícula, pero que da volumen con unas capas, descargado en puntas, y con flequillo cortina que suavizan las facciones y favorecen a las personas con rostro de corazón.

Selena Gómez presume corte nape bob Foto: IG @selenagomez

De acuerdo a los expertos, el nuevo look de Selena Gómez rejuvenece el rostro debido a los volúmenes que crea en su estructura. Además, es fácil de peinar y estilizar, ya que se puede dejar secar al aire después de peinarlo con un brushing o un cepillo redondo, en tanto si se le quiere dar más definición, es recomendable utilizar un rizador, sobre todo para el pelo muy lacio.

Selena Gómez se dio a conocer en la industria del entretenimiento cuando era una niña después de participar en 'Barney y sus amigos'. Su talento la llevó a ser una de las estrellas de Disney al protagonizar 'Los hechiceros de Waverly Place', sin embargo, después alcanzó fama internacional gracias a temas como 'The Heart Wants What It Wants','Come & Get It', 'Love You Like A Love Song'. Ahora prueba una faceta como empresaria en el mundo de la moda al lanzar su línea de maquillaje.

