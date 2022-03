Premios Oscar 2022: Conoce TODAS las predicciones para la gala 94

Faltan cada vez menos días para que se celebre la 94 edición de los Premios Oscar 2022, organizada por la Academias de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en donde se honrará a las mejores películas estrenadas entre enero y diciembre del 2021.

La gala, que se desarrollará el próximo domingo 27 de marzo, tendrá como sede el Dolby Theatre de Los Angeles, y en ella veremos lo mejor que la industria del cine nos dejó en este complicado año 2021. La ceremonia promete convertirse en lo que estábamos acostumbrados a ver previo al inicio de la pandemia de Covid-19, por lo que promete ya muchas sorpresas.

En estos Oscar 2022 veremos a las actrices Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes participar en el rol de host del tan anhelado evento, mientras que en la primera ronda de presentadores, se encuentran los nombres de celebridades como Kevin Costner, Lady Gaga, Rosie Perez, Zoë Kravitz, Chris Rock y Yuh-Jung Youn.

¿Cuáles son los nominados a los Premios Oscar?

Fue el pasado 8 de febrero cuando se dieron a conocer la lista de nominados en cada una de las categorías participantes en la 94 ceremonia de entrega de los Premios Oscar. Entre las nominaciones más destacadas encontramos las de Mejor película: Belfast, CODA, Don't Look Up, El método Williams, Licorice Pizza, The Power of the Dog (que lideró 12 categorías), West Side Story y Nightmare Alley (dirigida por Guillermo del Toro).

En las categorías de Mejor Actor encontramos los nombres de Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, Tick, Boom!), Will Smith (King Richard) y Denzel Washington (La tragedia de Macbeth).

En cuanto a la categoría de Mejor Actriz están Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penelope Cruz (Madres paralelas), Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Kristen Stewart (Spencer). Mientras que en Mejor Diseño de Vestuario están nominados: Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley y West Side Story.

¿Cuáles son las predicciones para la 94 edición de los Premios Oscar?

La 94 edición de los Premios Oscar se celebrará el próximo 27 de marzo, a diferencia de la última semana de febrero como ocurría antes de la pandemia En esta ocasión se eligió esta fecha para no obstaculizar la programación de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 (4-20 de febrero) y con el Super Bowl LVI, celebrado el pasado domingo 13 de febrero). Por lo que ya casi todo está listo para este esperado evento.

La sede es el Dolby Theatre, ubicado en el corazón de Hollywood, en Los Angeles, California, en donde veremos premiar a lo mejor del cine en el último año. Por ello compartimos las expectativas acerca de los favoritos a llevarse la estatuilla; para esto, páginas como "Variety" o "The Hollywood Reporter" han iniciado el año realizando sus tradicionales predicciones acerca de aquellas posibles películas que se llevarán la famosa estatuilla, a continuación te decimos las favoritas.

Dentro de la categoría Mejor Película, la elegida por los sitios especializados es "Belfast", producción británico-irlandésa, en formato en blanco y negro, y escrita y dirigida por Kenneth Branagh. Para Mejor Actriz, una de categorías más disputadas, la crítica se divide entre dos favoritas; Kristen Stewart (Spencer) y Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye). En el caso del premio para el Mejor Actor también la crítica aún no se decide entre Will Smith (King Richard) y Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!) y Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog).

