¡Hermosa! Lyn May comparte FOTO inédita de su juventud y luce bellísima sin cirugías

Lyn May encendió las redes luego de publicar una foto inédita de su juventud en la que aparece en bikini y sin ninguna cirugía, por lo que la famosa y polémica vedette nacida en el estado de Guerrero se llevó cientos de halagos por su belleza.

Fue a través de una historia de Instagram donde la vedette de 69 años publicó la fotografía en cuestión en la que aparece en su época de juventud y aunque no especificó la fecha en que fue tomada, se calcula que fue tomada a principios de la década de 1970, cuando comenzaba a despuntar como vedette por su extraordinaria figura y depuradas habilidades para la danza.

La espectacular fotografía de Lyn May parece haber sido tomada de la portada de alguna revista y en la imagen Liliana Mendiola Mayanes, como se llama realmente la vedette, aparece posando desde el suelo utilizando un diminuto bikini negro con rayas verdes, amarillas y rojas.

Además de su estilizada figura sin ningún tipo de cirugía, en la fotografía de Lyn May destacan su bello rostro, así como su larga y sedosa cabellera negra, elementos que la caracterizaban al inicio de su carrera y le permitieron posicionarse como una de las máximas figuras de los centros nocturnos más importantes de la época para más tarde dar el salto al cine y trabajar en diferentes producciones del género conocido como Cine de Ficheras o Sexycomedias.

Así lucía Lyn May sin cirugías. Foto: IG: lyn_may_

La publicación de Lyn May no tardó en llegar a otras redes sociales y se generaron todo tipo de reacciones pues hubo quien no creía que la mujer de la imagen fuera la mismísima Lyn May por lo que además de halagos, la vedette también se llevó algunas críticas por arruinarse el rostro años más tarde cuando tras una cirugía estética terminaron inyectándole aceite de cocina.

Lyn May se mete en el pleito entre Residente y J Balvin

En las últimas semanas, el intenso pleito de Residente y J Balvin se ha convertido en el tema de conversación en redes sociales y para no quedarse fuera del tema, la famosa vedette mexicana de ascendencia china decidió tomar parte en la discusión y además de tomar partido por el rapero puertorriqueño, también mandó un fuerte mensaje para el colombiano.

“¡Residente, tú tenías razón! Una cosa es ser artista y otra cosa es ser tendencia. Un abuso con tan solo un lápiz y libreta” fueron las palabras de “La Loba”, quien hace unos meses debutó en el género urbano, no obstante, sus palabras no fueron del agrado de los internautas y salió severamente tundida.

“Ya siéntese señora”, “Como va a opinar si usted es el claro reflejo de los que llegan a la fama y no tienen talento” y “Ya se le olvidó que llegó a la fama con finísimas películas” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Lyn May.

