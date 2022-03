Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Filtran escenas mid y post créditos y 'confirman' a 34 personajes

Después del éxito arrasador de Spider-Man: No Way Home, Marvel Studios alista un nuevo lanzamiento que promete ser una de las películas más ambiciosas de su Universo Cinematográfico (UCM): Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta filme protagonizado por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen es uno de los más esperados porque pinta para tener decenas de cameos personajes de los cómics, tanto los que ya hemos visto antes, como algunas nuevas versiones.

Si Jon Watts logró reunir a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, los tres actores que han dado vida a Spider-Man en los últimos 20 años, Sam Raimi tiene en sus manos la posibilidad de juntar a diversas variantes de los personajes de Marvel, así como revivir a aquellos que antes no estaban en sus filas, como los X-Men o Los 4 Fantásticos, cuyos derechos antes estaban con Fox.

A raíz de los hechos de No Way Home, donde Stephen Strange lanza un hechizo para que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man, se desataron una serie de eventos en los que personajes de otras realidades convergieron en esta. Al final de la cinta, todo parecería que volvió a la normalidad, pero no es así: el multiverso se ha desatado y Doctor Strange va a buscar a Wanda Maximoff para que le ayude a arreglarlo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena el próximo 5 de mayo y tendrá una duración de dos horas con 28 minutos. Y algunos medios especializados e insiders han logrado descrifrar con base en los tráileres y algunas filtraciones, al menos a 34 personajes importantes que estarán (o que están casi confirmados) en la cinta que se perfila para ser la del mayor número de cameos en el UCM:

Stephen Strange/Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) - Confirmado Defender Strange (Benedict Cumberbatch) - Confirmado Sinister Strange (Benedict Cumberbatch) - Confirmado Supreme Strange (Benedict Cumberbatch) - Confirmado Wanda Maximoff/Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) - Confirmada Variante de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) - Confirmada Wong (Benedict Wong) - Confirmado America Chavez (Xochitl Gomez) - Confirmada Gargantos (originalmente sería Shuma-Gorath) - Confirmado Rintrah - Confirmado Barón Mordo (Chiwetel Ejiofor) - Confirmado Christine Palmer (Rachel McAdams) - Confirmada Nicodemus West (Michael Stuhlbarg) - Confirmado Drones de Ultrón - Confirmados Sara Wolfe (interés amoroso de Wong) - Confirmado por Funko Charles Xavier/Profesor X (Patrick Stewart) - Confirmado Capitana Carter (Hayley Atwell) - Semiconfirmada Variante de Capitana Marvel/Maria Rambeau (Lashana Lynch) - Semiconfirmada Personaje desconocido (Bruce Campbell) - Semiconfirmado Loki (Tom Hiddleston) - Rumor muy fuerte Mobius (Owen Wilson) - Rumor muy fuerte Sylvie (Sophia di Martino) - Rumor muy fuerte Billy Maximoff (Julian Jilliard)- Rumor muy fuerte Tomy Maximoff (Jett Klyne) - Rumor muy fuerte Reed Richards/Señor Fantástico (Jonh Kransinski) - Rumor muy fuerte Black Bolt (Anson Mount) - Rumor muy fuerte Clea (Charlize Theron) - Rumor muy fuerte Variante de Iron Man (Tom Cruise) - Rumor muy fuerte Spider-Man (Tobey Maguire) - Rumor muy fuerte Spider-Man (Andrew Garfield) - Rumor muy fuerte Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds) / Rumor muy fuerte Balder el Bravo - Rumor Erik Lehnsherr/Magneto - Rumor Wolverine - Rumor

Filtran escenas mid y post créditos (POSIBLE ALERTA DE SPOILER)

Marvel Studios tiene muy acostumbrados a los fanáticos a sorprenderlos hacia la mitad y el final de los créditos, pues comúnmente suele insertar escenas complementarias a la película o bien, que dan un adelanto de las producciones que vienen más adelante, así como la confirmación de secuelas.

Una cuenta no oficial en Twitter publicó supuestamente las dos escenas que veremos al final de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Hacia la mitad de los créditos aparecería Doctor Strange dormido teniendo una pesadilla en la que está entrenando como un aprendiz en la ciudad de Nueva York, que luce destruida. Ahí también vería a Wong muerto, a Umar -la hermana de Dormammu- y a Kang El Conquistador, "villano" que vimos en la serie de Loki interpretado por Jonathan Majors.

Entonces, Stephen despertaría de su pesadilla con un tercer ojo y escucha la voz de Clea pidiéndole ayuda. En los cómics, Clea es la Hechicera Suprema de la Dimensión Oscura, sería interpretada por Charlize Theron -según las filtraciones- y también interés amoroso del protagonista.

Mientras que la escena post créditos confirmaría la llegada de uno de los antihéroes más queridos de Marvel y que antes estaba con Fox. Según la supuesta filtración, aparecería Deadpool dando un paseo por las instalaciones de los Illuminati junto con Cable (Josh Brolin), Domino (Zazie Betz) y su novia Vanessa (Morena Baccarin), pues las puertas del multiverso quedarían abiertas al finalizar la película. Entonces, el irreverente personaje de Ryan Reynolds haría una broma diciendo que el Profesor X "está muerto de nuevo".

Filtran supuestas escenas finales de Doctor Strange 2. Foto: @Movie_News_Plus

