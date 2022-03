¿Lorena Herrera abrirá su cuenta de Only Fans? Ella misma lo aclara

Lorena Herrera comenzó su carrera artística a mediados de la década de 1980 y desde entonces ha logrado mantenerse como una de las mujeres más bellas y sensuales de toda la farándula por lo que durante un reciente encuentro con los medios la actriz y cantante fue cuestionada sobre la posibilidad de que próximamente estrene su cuenta en OnlyFans, sin embargo, fue contundente en su respuesta y descartó categóricamente esta idea.

“No tengo la necesidad de hacer algo así. Gracias a Dios tengo trabajo y he sido una persona muy bien administrada a lo largo de mis 32 años (de carrera), que no tendría que hacer algo que para mí sería incómodo. Me sentiría quizás incomoda”, señaló la cantante nacida en Sinaloa, quien no conforme con expresar su posición respecto al tema, se lanzó directo a la yugular de las y los famosos que venden contenido exclusivo a través de la mencionada plataforma.

“Por lana, o sea, tener sexo con alguien, ponerlo, venderlo, ponerlo en redes, me parece de lo más denigrante, deprimente. Tiene que estar tu vida en una situación económica muy terrible. Y aunque fuera tu situación económica tan terrible puedes hacer otras cosas”, aseveró.

Para finalizar el tema, Lorena Herrera señaló que considera que la intimidad de cada persona es un asunto que debe estar reservado para la pareja pues no le parece correcto que “todo mundo te vea ahí”, no obstante, señaló que muchas de sus colegas deberían aprender de Maribel Guardia pues ha logrado mantener una correcta imagen en sus redes sociales pues pese a que es todo un fenómeno en Instagram, nunca ha enseñado de más por lo que considera bueno que la costarricense mantenga el “pudor” y la “sensualidad”.

“Maribel (Guardia) no sale en tanga, nunca sale así, en el Instagram nunca la he visto en tanga, ni hace 30 años, nunca ha enseñado los glúteos, ha manejado una carrera creo que muy bonita, siendo muy sensual, muy sexy a la edad que tiene, porque tiene con qué mostrar ese cuerpo y esa cara divina, pero ha sido, hasta cierto punto, pudorosa de no mostrar más allá de… porque tiene hijos y por muchas cosas”, sentenció la cantante de 55 años.

Tras las fuertes declaraciones de Lorena Herrera decenas de internautas la tundieron en redes sociales tachándola de “intolerante”, además, le sugirieron tener un mejor entendimiento del funcionamiento de las plataformas de contenido exclusivo pues el tener una no significa que forzosamente se tenga que publicar contenido sexual explícito, no obstante, Lorena Herrera no le ha contestado a sus detractores.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Lorena Herrera se lanza con las nuevas plataformas digitales pues hace unos meses también se lanzó contra sus colegas que utilizan TikTok y señaló que si ella las usara se sentiría “ridícula”, aunque señaló que no buscaba ofender a nadie con su comentario.

SIGUE LEYENDO:

Lorena Herrera rompe el silencio y asegura que pudo ser Gloria Trevi: "Yo tenía que haber estado ahí"