Famoso actor de TV Azteca se laza contra Tenoch Huerta por criticar las telenovelas y el teatro

Desde hace un tiempo, Tenoch Huerta, actor mexicano ganador del Ariel y del Shorts Film Festival México, se ha visto enfrascado en diversas polémicas, debido a la manera que tiene de expresar sus ideas, principalmente cuando opina sobre el gremio actoral de México.

En algunas entrevistas recientes, el actor, también conocido impulsor de la causa antirracista, ha menospreciado abiertamente tanto a la televisión y las telenovelas como al teatro, que en México, y pese a la pandemia, es uno de los principales medios de empleo para numerosos actores.

Una de sus declaraciones más controversiales fue la que hizo al ser cuestionado por el portal Pie de Página sobre si prefería el teatro o la televisión. Tenoch contestó categóricamente: "Cine. Ay no, lo del teatro es un pinche mito que se inventaron los teatreros para hacerse los importantes".

Ante esta declaración, el actor Luis Gatica se lanzó contra Tenoch, destacando su talento, pero pidiéndole que cuide bien lo que declara ante la prensa.

“El teatro es justo el origen de nuestra profesión (...) Creo que (Tenoch) tiene los conceptos un poco equivocados, hay que saber hacer un poco de análisis de texto, ¿no? Se lo digo en inglés: back to basics, regresar a lo básico y lo básico es irte al teatro, ahí es donde nacimos”, dijo el chileno mexicano en una breve entrevista para el programa matutino Venga la Alegría Fin de Semana.

Asimismo, Gatica, quien dio vida al personaje de Cayetano Martínez en la telenovela de Televisa “Rubí”, recordó cuando trabajó con él en una serie de televisión.

“En ese momento (Tenoch) era muy pequeño, estaba empezando. No puedes renegar de tus raíces repito: las raíces de la actuación están dadas en el teatro”, reiteró.

Huerta, también productor, originario de la Ciudad de México, compartió la entrevista que le hicieron en el portal mencionado, publicación que fue ilustrada con una cita del mexicano: “No me gustan las telenovelas, siento que, en cuestión de talento, historias, narrativa, no tienen nada que me ofrezcan a mí, y yo nada que ofrecerles a las telenovelas”.

A lo que Tenoch no dudó en compartir y explicar la razón de su comentario.

"Pero no me mal entiendan, en una de esas se hace algo en lo que mi talento y perfil de actor encajen o simplemente me gane el hambre", escribió de manera irónica Huerta.

