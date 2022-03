En pijama, Ninel Conde eleva la temperatura en fin de semana | FOTO

La actriz y cantante, Ninel Conde volvió a sorprender a sus queridos fans en Instagram, pues publicó una imagen en la que aparece mostrando sus atributos usando una atrevida pijama.

La Ninel utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece usando un calzón azul y una blusa rosa con encaje, que usa para dormir.

“Me desperté muy cómoda hoy… Tanto así, que quiero tenerlos acá en pijama conmigo. ¿Les gustaría acompañarme? En mi OnlyFans les comparto TODO mi contenido exclusivo, para que me acompañen y además podamos platicar un rato”, se puede leer en el mensaje de la cantante.

Ninel Conde enamora a sus fans

En menos de dos horas, la publicación de Ninel Conde, logró alcanzar los 9 mil “me gusta”, además recibió casi 100 comentarios de sus seguidores.

“Hermosa! Me encanta ver tu sonrisa”, “Que linda",,''Mi bombón”, “Que hermosa sonrisa” y "Good morning my love I miss you eve nights", fueron algunos de los comentarios que destacan en la publicación.

Hay que recordar que la cantante y actriz, durante el 2021, se colocó en el ojo del huracán por su presunta relación con el narcotráfico y la fuga que protagonizó su esposo, Larry Ramos, quien permanecía bajo arresto domiciliario.

SIGUE LEYENDO...

"Tengo 23 años trabajando honradamente": Ninel Conde ante presuntos vínculos con el narco

Ninel Conde envió CONTUNDENTE mensaje a Giovanni Medina; "No ando leyendo cosas destructivas"