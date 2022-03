Desde el gym, María León sorprende con look al natural

La guapa actriz y cantante María León sorprendió este domingo a sus millones de seguidores de redes sociales, pues dejó más claro que nunca que ella es la mujer más guapa de la industria del entretenimiento y que incluso al posar al natural su belleza sobresale entre el resto.

Claro que quienes sigue de cerca a la ex miembro de Playa Limbo saben mejor que nadie que a la famosa no le causa problema compartir fotos o videos sin una sola gota de maquillaje e incluso con un poco de sudor a causa de su exigente rutina de ejercicio; sin embargo, en esta ocasión encendió las redes con un radical cambio de look desde el gym.

Y no podemos negar que luce guapísima, además de que María León presumió un cuerpo increíblemente marcado y esbelto con el que enamoró a todos, eso sin mencionar que nos demostró que los colores pastel le favorecen como a nadie. Además, su sensual mordida en el labio dejó boquiabiertos a muchos.

(Foto: Archivo)

Desde la playa, María León enciende las redes con FOTO en bikini

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video promocionando su canción "Te quedas sin mí" en la que Yuri acompaña su precios a voz. Sin embargo, sorprendió verla con una imagen con la que pocas veces aparece: con un chongo desenfadado y con lentes.

Para su baile, María León cubrió su figura de impacto con un suéter oversize, además de que con su rostro al natural y libre de maquillaje dio el aspecto de tristeza, perfecto para encajar con el mensaje de la canción; sin embargo, tras unos segundos se transformó con una transición perfecta en la que tras cubrir la cámara con una prenda, apareció más hermosa que nunca.

Y es que tras alejarse nuevamente de la cámara, aparece con una ajustada ropa deportiva con la que dejó al descubierto su abdomen de acero y sorprendentemente marcado; mientras que en su rostro luce un maquillaje de los más sencillo y una melena larga y suelta que la hacen ver súper guapa.

"Llévate todo, menos mis ganas de triunfarssss", escribió la actriz para acompañar su publicación. Por su parte, sus fans no dejaron pasar la oportunidad para recordarle que luce "preciosa" y "hermosa".

SIGUE LEYENDO

María León presume abdomen marcado paseando en patineta: VIDEO

Desde la escalera, María León eleva la temperatura con mini vestido y piernas de impacto | FOTO

María León deja poco a la imaginación; cubrió su figura solo con una sudadera | FOTOS