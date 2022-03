Norma Palafox sacudió la red con su hermosura

Norma Palofox dio tiempo para convivir con sus más de 2 millones de seguidores a través de una dinámica en sus redes sociales, revelando algunos de sus secretos más privados y confesando detalles de su vida amorosa, entre otras cosas.

Palafox respondió a las inquietudes de sus seguidores y reveló algunos detalles que muchos no conocían, pues en la charla confesó que tiene poco más de cinco años que no tiene novio y aún no piensa darse tiempo para enamorarse: "Mi último novio fue en 2017, sin mentirles” Además hablo sobre su deseo de ser madre: “Claro que quiero tener hijos, no solo uno, sino dos, tres o cuatro, si Dios me lo permite y me da para darles una buena vida".

Normita, como se la conoce a la jugadora Tuza, comentó que se siente orgullosa de todos sus logros dentro y fuera del terreno de juego, agradeciendo a su madre por haberla empujado a cumplir todos sus objetivos “ Me siento muy contenta de lo que he hecho, de lo que logrado, cada cosita que me ha pasado por la mente lo he logrado gracias a Dios y siempre presumo que la base y clave para todo esto fue la mamá que Diosito me regaló”.

El pasado viernes Norma Palafox revolucionó Instagram con un posteo, donde esta posando con una musculosa gris y una chaqueta amplia de color marrón. Además haciendo con la boca un pucherito, dejó claro que afuera del campo de juego es atractiva y cautivadora.

Norma Palafox posando. Fuente: Instagram Norma Palafox.

La fotografía de Norma dejó a más de uno sorprendido y se llevo en las primeras cinco horas más de 100 mil likes y decenas de comentarios que alientan su figura y su talento. La atacante de 23 años es bella y lo demuestra cuando puede.