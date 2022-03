Dua Lipa eleva la temperatura con atrevido baile y coqueto look de minifalda | VIDEO

La cantante Dua Lipa se ha convertido en una de las favoritas en todo el mundo, pues ha sabido conquistar al público con su talento, belleza y estilo para vestir, como lo demostró la noche de este jueves al lucirse en un famoso programa estadounidense con un coqueto look de minifalda con el que elevó la temperatura presumiendo sus mejores pasos con atrevido baile.

La hermosa cantante, de 26 años, originaria de Londres, Inglaterra, es una de las artistas más famosas de los últimos años, que desde el año 2017, cuando lanzó su álbum debut homónimo, conquistó a todo el mundo con su talento, su voz e imponiendo moda con sus looks.

A inicios de febrero la cantante comenzó su cuarta gira oficial "Future Nostalgia Tour", la cual estaba prevista para iniciar en España, en abril de 2020, pero fue pospuesta por la pandemia. A México llegará con dos fechas, la primera el 21 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México, la segunda el 23 de septiembre en el Estadio Banorte en Monterrey, aunque las entradas ya están agotadas.

Dua Lipa eleva la temperatura con look de minifalda

La noche de este jueves, y en medio de la polémica por una acusación de plagio, Dua Lipa asistió como invitada al popular programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, y desde sus redes sociales invitó a sus millones de fanáticos a ver su entrevista, compartiendo un video en el que se luce bailando junto al conductor.

"Catch me on @fallontonight !!! @jimmyfallon ANYTHING FOR YOU!!! I’m doing the dance, talking @service95 and there’s even a lil sweeeet surprise! Don’t mis" (Atrápame en @fallontonight !!! @jimmyfallon CUALQUIER COSA POR TI!!! ¡Estoy bailando, hablando, e incluso hay una pequeña sorpresa! no te lo pierdas), escribió para acompañar el video que ya ha recibido 4.4 millones de "likes".

Pero la guapa intérprete de "Levitating" no sólo destacó en el popular talk show, que se transmite en NBC, por poner a bailar a Jimmy Fallon el famoso baile de "One Kiss", pues robó miradas con su sensual y extravagante atuendo, dando cátedra de estilo con un look de la firma neoyorquina Area.

Dua Lipa, que recientemente fue tendencia por vivir un momento bochornoso al tirar su microfono y dejar en evidencia que hace playback, eligió un coqueto crop-top en forma de corazón con apliques de cristales a juego con una minifalda con detalles de plumas en tono verde en las zonas laterales, outfit que complementó con botas altas peludas en color negro, convirtiendo a su atuendo en un look de impacto.

SIGUE LEYENDO:

Dua Lipa tiene una hermana y es tan HERMOSA como ella; conoce a la modelo Rina Lipa

Dua Lipa: 5 FOTOS que confirman como la británica más bella y reina de estilo