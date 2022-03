Cynthia Rodrígues y Kristal Silva nos dan las mejores opciones de outfits COQUETOS para esta primavera

La primavera ya está a la vuelta de la esquina, y es que el clima caluroso ya se empieza a sentir en la CDMX, lugar donde viven dos de las mujeres más bellas de la televisión y que todas las mañanas nos alegran con sus ocurrencias y claro a algunos les alegran las pupilas, nos referimos a Cynthia Rodríguez y Kristal Silva.

Estas dos bellas conductoras de Venga la Alegría no solo son talentosas sino que también tienen un especial sentido de la moda pues siempre impactan con sus espectaculares outfits en el matutino transmitido a través de TV Azteca.

El mejor look para primavera

A través de sus redes sociales tanto la ex integrante de La Academia como la ex participante de Survivor México han dado muestra de los mejores looks o los vestidos más favorecedores para esta próxima temporada de primavera.

Y es que, tal y como lo mencionamos al principio solo tenemos unos cuantos días para ordenar nuestro guardarropa y sacar nuestra ropa para modelar en primavera; así que a continuación te mostraremos los looks de las bellas conductoras que podrían funcionar para esta estación del año.

Los shorts serán tu mejor aliado

En esta temporada de primavera, el calor no nos dará tregua, así que los shorts de mezclilla o de cualquier tipo de tela serán tus mejores aliados además de estilizar tus piernas y figura en general, te mantendrán fresca, así nos lo hace ver Krystal Silva.

Además los crop tops parecen una prenda indispensable para esta temporada pues además de mantenerte fresca te harán ver al último grito de la moda.

Todo lo anterior lo puedes combinar con unas zapatillas destapadas, sandalias, tenis, flats o hasta unos botines tipo vaquero, así que este tipo de outfit es ideal para cualquier tipo de cuerpo.

Foto: IG @kristalsilva_

Mientras tanto, Cynthia Rodríguez, opta por los outfits básicos pues por los vestidos en tonalidades claras y algunos toques en colores brillantes como amarillo.

Al igual que el outfit de Krystal, este lo puedes combinar con cualquier tipo de calzado.

Foto: IG @cynoficial

