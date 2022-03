Silueta perfecta: Cristy Solís, esposa de Marco Antonio Solís, se llevó todos los suspiros con su hermosura

Cristian Salas es de las mujeres más bellas y de eso no hay dudas. La esposa de Marco Antonio Solís con más de 50 años posee la figura y los atributos que la unió al Buki hace casi tres décadas. Su hermosura queda clara en sus posteos en redes sociales.

Cristy Solís, como se proclama desde su casamiento con el cantante, ha tenido que ver muchos cambios en su esposo, como en sus dos hijas en común. Pero si hay algo que no ha cambiado Marco Antonio Solís es su marca registrada: la barba y el largo cabello. Tan así, que aseguran que estarían aseguradas por un cifra cercana a los 10 millones de dólares.

Cristy Solís posando. Fuente: Instagram Cristy Solís.

Las razones por las cual el amado de Cristy Solís mantiene su look de hace años es que el propio cantante ha confesado que “una vez que te dejas crecer el vello de la cara, ya no debes quitártela nunca”. A Cristy no le gusta del todo pero lo acepta a medias permitiendo que se retoque la barba. De esta manera queda claro que la opinión del amor de la vida del ‘Buki’ también es muy importante.

Por otra parte, Cristian Salas si ha sufrido cambios y para mejor. La oriunda de cuba es una de las mujeres enamora a donde vaya. Con dos diferentes imágenes se mostró bella destacando sus curvas con una musculosa roja, maquillaje y una mirada penetrante.

El posteo de Instagram de Cristy Solis cosecha más de 3500 likes y es una muestra de amor constante atreves del buzón de comentarios, de parte de los fanáticos de todas partes del continente que la hacen sentir una de las favoritas de la red.