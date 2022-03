Muere Selena Quintanilla: ¿Cómo fue el asesinato de 'La reina del Tex-Mex'?

Este 31 de marzo se conmemora un año más de la muerte de Selena Quintanilla, quien se convirtió en una leyenda de la música gracias a sus canciones y a su imagen. La llamada 'Reina del Tex-Mex' fue asesinada por la presidenta de su club de fans y amiga, Yolanda Saldívar, a unos días de cumplir 24 años.

La cantante de éxitos como 'Carcacha' y 'Como la Flor' falleció un día como hoy pero de 1995, a los 23 años de edad. La texana tenía un futuro prometedor, pues años antes empezó a colocarse en las listas del Billboard y ganó un premio Grammy, sin embargo, una discusión con la que también era gerente de sus boutiques, le quitó la vida, ya que esta sacó un arma y le disparó.

¿Por qué Yolanda Saldívar mató a Selena?

Yolanda Saldívar llegó a la vida de Selena debido a su insistencia para formar un club de fans. En 1991, la ex enfermera se convirtió en la presidenta de este grupo, que en tan sólo cuatro años alcanzó los 5 mil afiliados, convirtiéndose en uno de las organizaciones dedicadas a un famoso con más grandes de San Antonio, Texas.

La confianza de la familia Quintanilla hizo que Saldívar se volviera más cercana a la originaria de Lake Jackson, Texas, pues además de ser presidente de su club de fans, también se convirtió en la encargada de algunos de sus negocios, entre ellos los de su marca de moda Selena Etc, la cual se vendía en su butique, así como su asistente personal y amiga.

Selena fue llamada la 'reina del Tex-Mex' Foto: IG @selenaqofficial

De acuerdo a los registros, a principios de 1995, la relación entre Yolanda y Selena se comenzó a deteriorar, debido a que Abraham Quintanilla, padre y manager de la artista, descubrió que la mujer de entonces 35 años había malversado miles de dólares del club de fans y las boutiques por medio de cheques falsificados, por lo que fue destituida de todos los negocios que manejaba.

¿Cómo fue la muerte de Selena, 'la reina del Tex-Mex'?

La cantante de 'No me queda más' se reencontró con Saldívar el 30 de marzo para que le entregara una serie de documentos de sus negocios que aún estaban bajo su poder, sin embargo, la ex enfermera no le dio todos los papeles, por lo que la vocalista de 'Selena y Los Dinos' volvió a verse con ella al siguiente día.

La mañana del 31 de marzo, Yolanda y la intérprete acudieron al hospital Corpus Christi, pues la ex presidenta de su club de fans aseguró que había sufrido una agresión sexual en su viaje a Monterrey, Nuevo León, en México. Sin embargo, el doctor determinó que no había evidencia de que este hecho hubiera pasado, algo que molestó a la cantante, quien la llevó hasta el motel Days Inn, ubicado en la ciudad.

Yolanda Saldívar fue declarada culpable de la muerte de Selena el 23 de octubre de 1995 Foto: Especial

En dicho lugar ambas tuvieron una intensa discusión, pero cuando Selena se dispuso a dejar la habitación 158, Yolanda Saldívar tomó un revólver Taurus .38mm y disparó contra la texana, quien recibió el impacto en el costado derecho de la espalda. La artista de 23 años, logró salir del cuarto a pedir ayuda, mientras su atacante la persiguió unos cuantos metros. Al llegar a la recepción del hotel, Quintanilla cayó inconsciente.

Los paramédicos llegaron inmediatamente y la llevaron al Corpus Christi Memorial Hospital al que ingresó a las 12:05 horas. Los médicos descubrieron que tenía una hemorragia masiva interna, el pulmón derecho dañado, la clavícula destrozada y las venas vacías, y aunque hicieron todo por salvar la vida de la cantante, Selena fue declarada muerta a las 13:05 horas; la causa fue una herida por arma de fuego a la arteria subclavia.

