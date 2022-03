¿Se arrepiente? Fey confiesa que no quería ser mamá

Fey dejó a sus seguidores boquiabiertos al dar a conocer un pensamiento que rondaba por su cabeza antes de convertirse en madre. La intérprete de "Azúcar amargo" y "Subidón" se sinceró durante una entrevista y confesó que antes se negaba embarazarse; no obstante, tenía contemplado adoptar.

Durante la programación de Hoy, la artista reveló que antes de concebir a Isabella, su primogénita, no quería tener un bebé.

“No… cero quería ser mamá, yo tenía clarísimo que no iba a tener hijos. Decía ‘no hay manera porque el mundo como está, ¿cómo puede ser que todo mundo tenga tantos hijos?”, aseguró.

Con gran soltura, la cantante mexicana dejó claro que su idea inicial era la adopción, principalmente por su deseo de ayudar a un niño en necesidad. “Me daba la sensación de no, hay tantos niños solos, el día de mañana pues adoptaré un niño, pero no puedo, no sé, mi mente era mucho pensar diferente en ese aspecto, y no era muy maternal, de ¡ay, el bebé!, soy maternal porque soy cáncer, ya me di cuenta, cuido a todo mundo, pero no tanto de el bebito y jugar a la casita”.

Pero fue hace más de 11 años que esta postura cambió paulatinamente, y junto a su pareja de ese entonces, Alonso Orozco, conversó sobre la idea de tener un hijo. Posteriormente nació Isabella.

“Cuando me llegó el día, que me llegó la sensación, de ahí no pude parar […] entonces lo decidí con mi pareja, era el papá de Isabella de ‘vamos a tener un bebé’, y al mes siguiente estaba embarazada”, relató.

Así, Fey se convirtió en madre a inicios del 2011, mientras sostenía una relación con su esposo Alonso, quien llegó a su vida dos años antes del embarazo.

