Pau Laggies y su despegue musical gracias a TikTok

Pau Laggies tiene 20 años y hasta hace seis meses cantaba y trabajaba como mesera en un pequeño café de su natal Chihuahua, buscando una oportunidad para entrar al mundo de la música de manera profesional, hoy trabaja en su primer EP respaldada por Warner Music y con colaboraciones como la de Leon Leiden.

Pau se enamoró de la música desde que tenía 11 años, a los 14 empezó a escribir sus canciones y a participar en concursos de canto escolares. Ahí una maestra la invitó a cantar en el café y poco a poco le llegaron invitaciones para eventos privados. Sin embargo, fue hasta que se hizo viral en TikTok, que logró captar la atención de la disquera.

“Ya conocía a Leon, éramos amigos de internet y nos felicitamos en cada logro, pero fue hasta que uno de mis temas se hizo viral, que me invitó a hacer una colaboración. Así que tomé mis cosas y viajé a la CDMX. Tenemos mucha química, nuestras ideas son muy distintas, pero las sabemos fusionar a la perfección para crear cosas chidas”, detalló.

El resultado de este trabajo es el sencillo “A través del espejo”, inspirada en un libro del mismo nombre. La canción es una mezcla entre pop y urbano, ya que no quiere etiquetarse en ningún género, de hecho aseguró que cada tema de este EP tendrá un sonido diferente, pero conservarán su esencia y letras, en las que espera la gente encuentre un consuelo como ella.

“En la escuela siempre fui rara, me gustaba llevar el cabello corto, pero me hacían burla, toda mi vida me sentí inferior. Hasta que dije, soy genial tal cual soy y me encanta, soy un bombón y eso lo escribo en mis temas”, contó.

A mediados de año espera salir de gira, por ahora se sigue preparando para hacer mejor música, porque desea poder vivir de ésta y sabe que no es fácil.

alg

Sigue leyendo

Morbius: Escorpión Dorado enseña a Jared Leto a bailar pasito duranguense | VIDEO

BTS: Jungkook “odiaba” esta parte de su cuerpo y la ocultó por mucho tiempo

¿Eugenio Derbez odia a su exyerno? Mauricio Ochmann confiesa que no le contestó su felicitación por los Oscar