"Me rompió el corazón": Hermana de Will Smith reacciona al escándalo de los Premios Oscar 2022

Tras el escándalo que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en la última entrega de los Premios Oscar, múltiples celebridades han opinado al respecto, la mayoría reprobando el actuar violento de 'El príncipe del rap', sin embargo su familia lo ha apoyado, destacando que él no suele ser una persona problemática.

Al respecto, su madre, Caroline Bright, aseguró que su hijo es un sujeto muy tranquilo, por lo cual le sorprendió ver su reacción en la premiación del domingo.

Por su parte, la hermana del actor, Ellen Smith, salió en defensa del ganador del Oscar al asegurar que ha vivido muchas situaciones complejas, entre ellas la violencia que su padre ejercía sobre su madre.

En este sentido, aseguró que la vida de Will Smith ha sido todo menos perfecta, recordemos que el actor estuvo sumido en una profunda depresión, de la cual recientemente logró emerger.

"Las personas dicen 'me gustaría estar en sus zapatos' y '¡esos son mis objetivos!', pero lo que no saben es lo que tienes que hacer para llegar ahí. He tenido conversaciones con él y realmente me rompió el corazón escuchar las cosas que ha dicho sobre lo que ha tenido que enfrentar para llegar a donde está", aseguró con ternura la hermana de Will Smith.