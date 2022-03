Yuri destapa la verdad tras la suspensión de sus conciertos; exige pruebas de supuesta homofobia

Yuri goza de una larga trayectoria en la que se ha ganado el corazón del público, aunque no ha evitado la polémica que esta vez se desató por rumores de una baja venta de boletos que la llevó a cancelar algunos de sus conciertos debido al impacto que ha tenido la comunidad LGBT.

La intérprete de “Ella más que yo” reveló en un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando” la verdadera razón por la que canceló sus conciertos en la Ciudad de México y Monterrey que se realizarían en junio y mayo respectivamente.

Te puede interesar: Ludwika Paleta es fan de Yuri, te sorprenderá su canción favorita

La cantante señaló que cambió la fecha de sus conciertos para noviembre pues estará fuera de México por cinco meses debido a que participará en un reality show, con lo que niega que exista problemas con la venta de boletos como miembros de la comunidad LGBT lo señalaron en redes sociales.

Yuri niega problemas en la venta de boletos para sus conciertos. Foto: Instagram @oficialyuri

“Yo no monto cualquier showcito así nada más cinco, cuatro o diez bailarines, no. Ustedes saben que yo le invierto y yo le gasto. Siempre va a haber gente que no me quiere y so sé porque no me quiere, por algo que no es real”, añadió.

Yuri exige pruebas de comentarios homofóbicos

La cantante de "Maldita Primavera" ha sido señalada en más de una ocasión de homofóbica por miembros de la comunidad LGBT, algo que supuestamente habría sido el motivo tras la escasa venta de boletos para sus conciertos este año.

Al respecto, la cantante respondió en esta ocasión arremetiendo contra la persona que hizo surgir este rumor pues aseguró que no existe un video donde lance comentarios homofóbicos. Además, admitió que parte de la comunidad no está de acuerdo con su trabajo y otros sí.

Te puede interesar: Raúl Velasco: Así fue la supuesta relación PROHIBIDA del polémico conductor con Yuri

"Nunca hay ningún video que yo haya hablado mal de ustedes o de la gente de la comunidad, nunca, que me lo pongan, ¡a ver!. Entonces la gente que no me quiere saca eso, a mí me tiene sin cuidado porque ahí hay un Dios”, añadió.

Yuri niega comentarios homofóbicos. Foto: Instagram @oficialyuri

SIGUE LEYENDO:

Madre denuncia discriminación de aerolínea por NO vender BOLETOS de género no binario

Yuri da detalles de su bioserie: "Yo quiero hablar de la parte más obscura de mi vida"

Yuri anuncia gira de conciertos y la tunden en redes, ¿se colgó de la fama de "Euphoria"?