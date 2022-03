Yalitza Aparicio y Superholly: Éstas son las edades de las influencers ¿lo sabias? | VIDEO

La tarde de este jueves las influencers Yalitza Aparicio y Superholly presentaron el video que ya habían prometido con antelación a través de sus respectivas redes sociales. Sin embargo, cada una presentó una parte de la grabación, para darle dinamismo a su reunión de amigas.

Todo partió a raíz de la polémica que se generó por la crítica que la youtuber le hizo a la actriz sobre su nivel de inglés, propiciada por una publicación que la elogió y que incluso mencionó que lo dominaba ya como si fuera nativa. Esto despertó la duda de Superholly, quien se dedica a analiza su primer idioma en voz de diversas celebridades.

Desde el primer momento la originaria de Estados Unidos siempre fue respetuosa y dijo las cosas como son, no tuvo nada que revisarle a Yalitza, pues no tiene tanto material. Esto fue suficiente para que algunas conductoras se le fueran encima y que además la maltrataran sin siguiera haber visto el video.

Ola de preguntas y respuestas

Una vez aclarados los puntos, ambas maestras lograron reunirse para conocerse mejor, compartir su punto de vista sobre la educación y los recuerdos de esta etapa en sus vidas y claro, echar un ratito el chisme.

Al ser todas una celebridades de las redes sociales, no pasaron por alto la participación de sus seguidores, quienes les hicieron varias preguntas y que ellas de forma amable fueron respondiendo. Asimismo, también las elogiaron por sus respectivos trabajos.

Una de las preguntas, que no esperaban, fueron sus edades. "Tengo una pero no sé si la quieras responder", le dijo Yalitza. no obstante, Superholly dijo que iba a responder "sin filtros". Esta fue sobre su edad:

Holly Grace Marie Tuggy, nombre real de la influencer reveló que este año acaba de cumplir 40 años. Mencionó que era una edad que veía muy lejana y de "adultez" cuando tenía sus 20 años, pero "sigo siendo la misma". Por su parte Yalitza Aparicio confesó que tiene 28 años.

¿Se les nota?

