Tania Ruiz: ¿Quién es su exesposo y padre de su hija? Datos que no sabías de la novia de EPN

Aunque ya era conocida, la popularidad de la modelo Tania Ruiz subió como la espuma desde que fue vista de la mano del expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), en Madrid, España. Esto fue todo un escándalo, pues entonces el político seguía casado con la actriz Angélica Rivera, aunque ya se hablaba de su esperado divorcio.

Quién es esta mujer que todos ubican, pero pocos conocen. De entrada, es necesario mencionar que tiene 34 años y es originaria de San Luis Potosí. Además de ser una apasionada por el mundo de la moda, es una exitosa empresaria. Asimismo, cuida de su cuerpo a través del yoga y pilates.

Lo que no sabías de Tania Ruiz Eichlmann

Tania tiene una pequeña de seis años de edad de nombre Carlota, fruto de su relación con el empresario Roberto Domínguez. "Bobby", como mejor lo conocen, se desarrolla en el mundo de la movilidad, aunque en principio estudió leyes. Es dueño de la marca Rock & Ruedas, empresa que comercia con bicicletas.

El nombre de este joven empresario cobró fuerza tras la relación entre su expareja y el exmandatario. Asimismo, apareció en diversas publicaciones cuando estuvo al cuidado de su pequeña después de que Tania Ruiz se contagió de Covid-19. Entonces, padre e hija tuvieron unas vacaciones que posteriormente presumieron.

Otra cosa que quizá no sabías es que Tania es prima de Juan Carlos Valladares, quien es esposo de Ximena Navarrete, la ex Miss Universo. En cuanto a su persona, siempre se ha descrito como una persona respetuosa y sensible.

En su última entrevista para la revista "Hola", la modelo habló de las enseñanzas que la vida le dio después de atravesar momentos complicados:

"De los momentos más complicados salen tus mayores fortalezas. A ser más consciente y ser más responsable de nosotros mismos, de nuestra actitud, de nuestros actos. Cuando aceptas es cuando sanas... A veces sufrimos más de la imaginación que lo que es la realidad. El darte la oportunidad de ser parte de lo que vives, marca un antes y después en tu vida. Tu escoges cómo vivir esos cambios".

