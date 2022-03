Susana Zabaleta enfurece con Francisco Céspedes y Raúl di Blasio en plena conferencia | VIDEO

Susana Zabaleta llegará una vez más al público dando muestra de su talento sobre el escenario aunque esta vez junto a Francisco Céspedes y Raúl di Blasio, quienes durante una conferencia de prensa provocaron que la actriz se molestara llevándola a gritarles.

Durante la conferencia de prensa compartida por "Ventaneando", se planeaba promocionar su gira “Se me antoja tu vida” que comenzará el próximo 2 de abril en el Teatro Metropolitan, sin embargo, se vio interrumpido en más de una ocasión debido a incomodos momentos entre los artistas y las preguntas de la prensa que lograron molestarlos.

Uno de los instantes fue cuando Susana Zabaleta hablaba del espectáculo, que se realiza como un homenaje a Armando Manzanero, cuando Francisco Céspedes y Raúl di Blasio comenzaron a jugar sobre el escenario lo que provocó la molestia de la actriz.

“Yo creo que representa pura diversión como puedes ver para nosotros lo primero es divertirnos porque si uno no se divierte aquí arriba, no se divierten allá abajo, es una cosa extraña, ¡ya dejen el palito en paz!”, dijo.

Francisco Céspedes se molesta

El regaño de Susana Zabaleta no fue el único momento que atrajo la atención de los presentes, pues las preguntas realizadas lograron incomodarlos a tal grado que Francisco Céspedes decidió abandonar la conferencia tras arremeter contra la prensa.

Cuando fueron cuestionados sobre llevar el espectáculo a nuevas generaciones la cantante estalló: “Ya nos dijeron viejitos, el puberto chaquetero habló. Tú crees que los de nuestras edades, nuestras generaciones ya se murieron todos en el covid, no fíjate que no, son los que pagan los boletos, baboso”, dijo Zabaleta.

Por otra parte, Francisco Céspedes respondió molestó a las interrogantes sobre la vacuna contra el coronavirus y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, a lo que Di Blasio y Zabaleta pidieron no politizar su presentación.

“Esa pregunta no se hace y no la voy a contestar porque lo estás haciendo de una forma insidiosa (…) “Han sido años muy difíciles para todos, creo que el mensaje que me dejó y se quedó para siempre es de no tengas miedo”, dijo Céspedes.

