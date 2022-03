¡Qué susto! Alerta sísmica sonó en Venga la Alegría, así lo vivieron los conductores: VIDEO

El sismo que se registró esta mañana en Veracruz sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México, incluido al elenco de Venga la Alegría, pues estos se preparaban para entrar al aire y arrancar el programa. Al iniciar, los conductores hablaron sobre cómo vivieron la situación al escuchar la Alerta Sísmica.

En punto de las 8:40 horas de este 3 de marzo del 2022, se registró un sismo de magnitud 5.7 grados con epicentro a dos kilómetros al sureste de Isla, Veracruz, reportó el Servicio Sismológico Nacional, que indicó que el punto en la superficie se ubicó a 14 km al norte del municipio veracruzano, con una profundidad de 113 km.

Así se vivió en Venga la Alegría el Sismo

El movimiento telúrico, provocó activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México, por lo que la mayoría de las personas salieron de sus hogares y oficinas para resguardarse. Asimismo, los conductores de Venga la Alegría hicieron lo mismo y salieron de los foros de TV Azteca, pues estaban a punto de comenzar con el matutino.

Debido a esta situación, el programa de la televisora del Ajusco arrancó con la transmisión con algunos minutos de retraso, ya que sus compañeros de Noticias seguían reportando desde las calles de la capital, en donde se podía ver a varias personas afuera de sus edificios.

Al comenzar con el programa y saludar al público, los conductores no pudieron evitar el tema y hablaron de cómo vivieron el sismo. Sergio Sepúlveda aseguró que en el foro no se sintió algún movimiento como en algunas partes de la capital, mientras que Laura G ejemplificó esta situación con su compañera Kristal Silva, quien aseguró que no percibió nada.

Por su parte, Roger González dio a conocer que la empresa activó los protocolos de Protección Civil, por lo que tuvieron que evacuar los edificios y salir hacia espacios seguros.

En la Ciudad de México se activó la Alerta Sísmica y los habitantes realizaron los protocolos de evacuación. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que hasta el momento no se reporta ningún daño, sin embargo, las autoridades están recorriendo la capital.

