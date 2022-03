Preciosa: Clarissa Molina demuestra como lucir un top blanco esta temporada

Clarissa Molina mostró hace unos días su baile de felicidad tras haber terminado con su rutina de ejercicios. Usando un top deportivo que deja ver su abdomen plano y mientras tomaba agua de una botella, la conductora dominicana deslumbró con su movimiento de cintura.

A Clarissa amor no le falta, sobre todo el de su público en redes sociales, sin embargo siempre hay algún que otro mensaje de los que no gusta leer. Los comentarios que le han dejado sus seguidores son halagadores, le dicen que tiene una buena figura o resaltan su belleza. Sin embargo, unos cuantos manifestaron que está muy delgada. Entre los comentarios, destacan: “Te veo muy delgada demasiado”, “No bajes mas”, “Ya no rebaje más”, “Que flaquencia eso no te queda bien”.

Recientemente, y fiel a su perfil enamoradizo, Clarissa compartió con sus seguidores las sorpresas del Día de San Valentín que su novio, Vicente Saavedra, le hizo. “Sigo celebrando San Valentín con este último vídeo! @saavedravicente lo diste todo mi amor. En medio de un jardín, las rosas y velas rodeaban el piso y los globos rojos en forma de corazón destacan al fondo de la escena.

En Instagram, la presentadora y modelo dominicana dejó claro que es una de las reinas de la web y que enamora cada día más a los usuarios. Clarissa Molina se mostró dentro de su casa vistiendo elegante sport y revolucionó la red social de la camarita. Además, no estaba sola.

Clarissa Molina posando. Fuente: Instagram Clarissa Molina

Acompañada de su enorme amigo perruno, Clarissa demostró como se usa un top blanco. Para la ocasión, lo hizo con un largo abrigo de tela de jean y unas calzas negras. En los pies optó por unas zapatillas deportivas. Esto, sumado al maquillaje y una mirada penetrante, le dieron por resultado cerca de 27 mil likes.