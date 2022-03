Paola Rojas y Erika Buenfil conquistan en redes con atrevido baile: VIDEO

En las últimas horas, Paola Rojas y Erika Buenfil se convirtieron en tema de conversación en redes sociales debido a que ambas aparecieron realizando un divertido y atrevido baile en una famosa plataforma de videos con el que además de acumular miles de halagos, también demostraron que es la actriz de 58 años quien sigue siendo la única y auténtica “Reina del TikTok” pues dicho título se puso a discusión tras la incursión de Victoria Ruffo en esta red social.

Fue a través de la cuenta oficial de TikTok de Erika Buenfil donde se publicó el video en el que aparece bailando junto a la bella periodista que es titular del noticiero “Al Aire” y que también participa como conductora en “Netas Divinas”.

En la breve grabación, Erika Buenfil es quien aparece primero bailando y cantando el tema que servía como intro del desaparecido programa “Turnocturno”, el cual era interpretado por su titular, Facundo. “Ya llegó el momento más chido, perro y lochochón que va a ser historia en la televisión…” comenzó la actriz regiomontana mientras movía la cabeza.

Luego de la primera estrofa, Paola Rojas hizo su aparición estelar y bailó al ritmo de la música junto a la actriz y ambas sacaron sus pasos más atrevidos y extraños, sin embargo, cortaron el video antes de lo previsto pues ambas terminaron muertas de la risa.

Pese a que el video de Erika Buenfil y Paola Rojas no salió como lo esperaban, lograron triunfar en redes sociales pues tan solo en TikTok, el clip fue reproducido cerca de 40 mil veces, además, la actriz también lo compartió en Instagram y también tuvo una gran repercusión.

Como era de esperarse, los halagos a estas dos estrellas no se hicieron esperar y en el video de pudieron leer comentarios donde además de hacer referencia a su belleza, también la confirmaron como la auténtica “Reina del TikTok”.

“Las más guapas y talentosas”, “Qué privilegio verlas juntas” “La Reina del TikTok hoy, mañana y siempre”, y “Qué bellas y divertidas” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Erika Buenfil.

Cabe mencionar que el TikTok de Erika Buenfil y Paola Rojas fue grabado desde el set de “Netas Divinas”, por lo que los seguidores de ambas personalidades se mostraron entusiasmadas por verlas interactuar en el programa, el cual, seguramente se estará entrenando en las próximas semanas.

Erika Buenfil estrena look

Otro de los aspectos que llamó la atención de este video es que Erika Buenfil apareció con un nuevo look que dividió opiniones entre sus seguidores pues la actriz dejó atrás su característico pelo largo y ondulado para estrenar un alaciado impecable y un fleco que le permitió quitarse unos años de encima y pese a que sigue luciendo tan bella como siempre, a algunos de sus seguidores no les gustó tanto este cambio pues señalaron que no va con su personalidad e imagen de siempre, sin embargo, la actriz no hizo caso a estos comentarios y hasta hizo algunos TikToks referentes al tema en los que demostró que se siente muy a gusto con su nuevo corte.

