Nerea Godínez sufre intensa depresión por muerte de Octavio Ocaña, “llegué a mi límite”

Cuatro meses son los que han pasado desde la desafortunada y trágica muerte del actor Octavio Ocaña, quien era conocido por su emblemático personaje de “Benito” en la serie cómica de “Vecinos” y su prometida, Nerea Godínez reapareció para recordar a su prometido y causó preocupación al revelar que padece una fuerte depresión que no la ha dejado continuar con su vida por el inmenso dolor.

Fue durante una entrevista para el programa “De Primera Mano” donde la prometida del querido actor señaló entre lágrimas que diario enfrenta una lucha constante para tratar de superar su duelo, sin embargo, no lo ha conseguido y señaló que sufre de una fuerte depresión que la hace llorar con mucha frecuencia.

“Intento llevar mi vida un poquito más normal, pero si ha sido más difícil, como que cada día vas en un elevador, o sea, la negación, luego te vuelves a enojar y luego dices, ‘bueno, ya pasó', y luego otra vez dices, ‘¿por qué a mí’?, sí es difícil, me ha costado, pero ahí vamos, poco a poco. La depresión es real, ya hasta voy a llorar, no es fácil lidiar con todo esto”, señaló la joven.

Nerea Godínez visita con frecuencia el lugar donde murió Octavio Ocaña. Foto: Especial

En otro momento de la entrevista, Nerea Godínez señaló que es su hijo quien la alienta a tratar de salir adelante, pero confesó que por momentos se ha sentido “con ganas de desaparecer” por lo que confesó que ha tenido que recurrir a ayuda profesional pues superar el dolor de la muerte de Octavio Ocaña no es una tarea que pueda hacer sola.

“Ya llegué a mi límite, ahora sí que exploté... ya encontré con quien, alguien que no sabe quién soy ni sabía quién era Octavio, entonces ya voy a empezar a ir porque sí es necesario, finalmente la depresión no es nada más llorar, es mucho en el cerebro, secretas muchas cosas que te hacen estar deprimido o cansado o que duermas mucho o que no duermas…”, fueron las palabras de la joven, quien no podía contener las lágrimas al hablar.

Para finalizar el tema, la joven con quien vivió Octavio Ocaña sus últimos meses de vida, mandó un mensaje para pedir un poco más de empatía para ella y para todas las personas que se encuentran atravesando una fuerte depresión pues señaló que solo quienes la padecen saben cuáles son “los infiernos” a los que se tienen que enfrentar.

“Benito” sí aparecerá en “Vecinos”

Durante una reciente entrevista para “Las estrellas, Elías Solorio, productor de “Vecinos”, confirmó que el emblemático personaje al que le dio vida Octavio Ocaña sí aparecerá en la nueva temporada del famoso programa, sin embargo, no quiso revelar cómo es que se dará esta situación, pero lo que sí señaló que es que los primeros capítulos de la nueva temporada serán sumamente emotivos pues en ellos se tratará de justificar la ausencia del querido actor en temporadas futuras.

Octavio Ocaña sí aparecerá en la nueva temporada de Vecinos. Foto: Especial

