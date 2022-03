Luz Elena González vs Tatiana: Elevan la temperatura en coquetos trajes de baño para mayores de 40, ¿quién luce mejor?

Las dos son hermosas y destacan en el mundo del espectáculo por su talento. Luz Elena González y Tatiana conquistan las redes con sus looks, sobre todo cuando se trata de atuendos de playa, pues las guapas artistas elevan la temperatura con sus coquetos trajes de baño, ideales para mujeres que como ellas, son mayores de 40 años, sin embrago, muchos se pregunta, ¿quién luce mejor?

Luz Elena empezó su carrera en los medios luego de ser participante en Nuestra Belleza Jalisco 1994. Fue en el año 1997 cuando debutó como conductora junto a Jorge Ortiz de Pinedo en el programa "Al ritmo de la noche". Su primera oportunidad como actriz llegó un año después, con la telenovela "Preciosa" (1998).

Por su parte, Tatiana Palacios Chapa, nombre real de la llamada "Reina de los niños", inició en el mundo del espectáculo siendo una adolescente, como cantante de música pop, teniendo buena respuesta del público con temas como "Chicas de hoy". Actualmente es conductora del reality "MasterChef Junior", que se estrenó el pasado viernes y ya tuvo su primera eliminación.

Luz Elena eleva la temperatura en atrevidos looks de playa

González es originaria de Guadalajara, Jalisco, y recientemente terminó su participación en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte". En redes sociales es muy activa, y en los últimos días ha robado miradas con sus atuendos, pues pasó unos días en la playa y presumió elegantes bañadores.

La actriz conquista la red con sus atuendos. Foto: IG @luzelenaglezz

La guapa actriz y conductora, que también ganó fama por su relación con el cantante Luis Miguel, ha compartido con sus millones de seguidores en plataformas como Facebook e Instagram, una gran variedad de fotografías en las que presume su curvilínea figura con trajes de baño.

El estilo de Luz Elena para lucir desde la playa o la alberca es moderno y colorido, luciendo outfits que son perfectos para mujeres que mayores de 40, como es el caso de la guapa tapatía, quien tiene 47 años y presume una figura de infarto, pues posee una pequeña cintura y piernas torneadas.

Luz Elena presume cuerpazo en atrevidos bañadores. Foto: IG @luzelenaglezz

Tatiana presume cuerpazo a sus 53 años

Pero Tatiana no se queda atrás, pues la cantante y ahora conductora demuestra con cada uno de sus atuendos que tiene un gran estilo cuando se trata de looks de playa, tal como lo deja ver en sus redes, principalmente Instagram, red social en la que ha recibido cientos de halagos por sus looks.

La intérprete tiene 53 años, y con sus atrevidos atuendos deja claro que la edad no es impedimento para lucir una esbelta y curvilínea figura, pues con sus coquetos trajes de baño se ha convertido en la reina del look, luciendo con mucho estilo una gran variedad de piezas.

Tatiana eleva la temperatura con sus modernos trajes de baño. Foto: IG @oficial.tatiana

Algo que caracteriza a los atuendos que Tatiana presume en sus redes es su estilo de cuello halter, el cual resulta ideal para estilizar la figura femenina, tal como lo hace la guapa cantante, quien sin duda ha robado miradas con sus coquetos y modernos bañadores.

Enamora a sus fans con su estilo. Foto: IG @oficial.tatiana

