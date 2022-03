Lolita Cortés revela romance secreto con una mujer: “Me enseñó como nadie”

Lolita Cortés es una de las celebridades más queridas y polémicas de la farándula, esta vez la actriz abrió su corazón y habló sobre el romance secreto que tuvo con una mujer por un largo tiempo y del que aprendió mucho.

En un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, Lolita Cortés señaló que tuvo una “educación católica y represiva” y esto la habría llevado a no hablar sobre su sexualidad abiertamente ya que también era algo que le molestaba a su madre.

La también cantante relató que tras declararse bisexual se alejó un tiempo de su madre y hermana, por lo que dar a conocer su relación con una mujer fue algo de lo que decidió no hablar y mantener en secreto; sin embargo, lo recuerda con gran cariño.

Lolita Cortés revela intenso romance con una mujer. Foto: Instagram @soylolacortes

Cortés no reveló detalles sobre el misterioso romance, pero indicó que se trata de una famosa directora con la que llegó a estar frente a las cámaras: “Como mujer me enseñó cómo nadie me había enseñado a ser mujer. Fui más femenina que nunca, me conocía perfectamente”.

Pedrito Sola revela conflictos

Durante la emisión del programa de este jueves, Pedrito Sola mencionó sobre un conflicto que habría tenido Lolita Cortés con su misteriosa novia cuando era parte del panel de jueces en el reality show "La Academia", algo que habría llevado a Mimí, de Flans, a intervenir.

El conductor relató que fue la intérprete de “Bazar” quien le habló sobre el pleito que existió entre Cortés y su entonces novia, quien habría intentado entrar al foro del reality molesta para buscar a la actriz.

Lolita Cortés añadió durante la entrevista que se encuentra muy feliz con su actual pareja, el productor Elías Ajit, con quien dio a conocer su relación en septiembre del año pasado cuando fueron captados juntos.

La actriz de comedia musical permaneció soltera por 21 años tras su divorcio, pero decidió darle una oportunidad al amor con Elías Ajit a quien conoce desde hace 35 años.

