"He sido inmadura": YosStop pide perdón otra vez y vuelve a retomar su canal de YouTube

Luego de que a finales de noviembre de 2021 Yosstop saliera del centro de readaptación social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde permaneció cinco meses, ahora y tras reactivar su cuenta de YouTube, la influencer envió un mensaje de redención.

La joven, quien fue señalada por las autoridades de poseer un video íntimo de una persona menor de edad, hecho que le valió el repudio de colectivas feministas y otros grupos sociales, aseguró ahora en un nuevo video que ha reflexionado y pidió disculpas por su comportamiento en el pasado.

“Unas palabras que vienen desde mi corazón y con toda la plena conciencia: Quiero pedir una disculpa a todas las personas que he llegado a ofender queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, o que le haya causado algún conflicto o malestar, algún daño o alguna emoción negativa”, declaró la youtuber

“Quiero que sepan que genuinamente mi intención nunca ha sido mala, sí he sido muy inmadura y lamentablemente o afortunadamente he plasmado mi evolución en los videos que llevo haciendo durante estos diez años. Hay muchos videos que estuvieron fuera de lugar y los he borrado, hay otros donde sigo diciendo cosas donde ya no pienso igual, pero no los quito porque de alguna manea es parte de mi crecimiento y de mi evolución y de eso se trata”, añadió la mujer

Y es que la media hermana de la actriz Ginny Hoffman ha sido señalada, además de por el caso que la envió a prisión, donde incurrió en ciber acoso contra la joven Ainara Suárez.

“Yo he evolucionado poco a poco, no de la noche a la mañana y se vale cambiar. Quiero que sepan que sí la he cagado muchas veces, dentro y fuera de los videos, Mi peor error ha sido emitir juicios duros hacia personas"

