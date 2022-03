Éste actor le enseñó a Pedro Infante a actuar, pero fue superado por "El ídolo de México" y tuvo un trágico final: VIDEO

Hablar de Pedro Infante es hablar sobre uno de los actores que dejó huella no sólo en el cine de oro mexicano, sino en la cultura del país con cada una de las cintas que marcaron generaciones enteras.

Aunque la fama y el talento del actor no es lo único que se recuerda de él, pues se sabe que durante su carrera como artista estuvo involucrado en diversos escándalos, algunos de ellos refieren a los romances que tuvo con diversas mujeres, entre ellas algunas menores de edad.

Pero lejos de las controversias que rodearon su nombre, lo cierto es que Pedro Infante se consolidó como un artista que enamoró a México, pues las mujeres lo adoraban y los hombres querían ser cómo él.

NO TE PIERDAS: Así fue la vez que Pedro Infante hizo llorar a María Félix; esta es la historia

Los inicios de Pedro Infante

Recordemos que Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa; cabe señalar que su padre quiso llamarlo en su bautizo como José Pedro Infante Cruz; tuvo 14 hermanos aunque parecía que era hijo único.

El famoso sinaloense de signo Escorpión nació en una familia llena de música pero también muy amorosa y humilde, teniendo entonces una infancia llena de momentos emotivos y con muchas aventuras. A lo largo de su carrera logró destacar de una manera única, dejando así un legado audiovisual de lo que fue a través de sus diversas cintas de la época de cine de oro mexicano.

NO TE PIERDAS - Pedro Infante: Este es el TEQUILA que lleva el rostro de "El ídolo de México"

En este sentido, se volvió el ídolo de México y hasta la fecha su talento sigue vigente y cuenta con uno de los legados más extensos del Cine de Oro, sin embargo, Infante no siempre fue famoso, y antes de que se consolidara como el famoso artista que es su voz era lo único que tenía, y su talento como actor lo tuvo que educar.

El hombre que le enseño actuación a Pedro Infante y quedó en el olvido

Recordemos que Pedro Infante comenzó su carrera profesional luego de que salió de su natal Sonora en busca de nuevas oportunidades, por lo que llegó a la Ciudad de México y comenzó a trabajar en estaciones de radio como cantante.

Sin embargo, un día Pedro Infante se conoció con Ismael Rodríguez, uno de los cineastas más importantes de la época de oro del cine mexicano, y él sería el hombre que le enseñó a Pedro Infante lo necesario para ser un buen actor.

Pedro Infante e Ismael Rodríguez. Foto: Pinterest

TE PODRÍA INTERESAR - Pedro Infante y Silvia Pinal: Así fue la vez que ambos cantaron ebrios en una fiesta | VIDEO

Fue para una entrevista para entonces Televicentro, Pedro Infante compartió cuán importante era Ismael en su vida: " Yo entré al cine pero yo me sentía muy triste porque nunca le atinaba a nada, entonces en el camino me encontré con Ismael Rodríguez, él me enseñó y así como él me ha enseñado a hablar ante la cámara, ha enseñado a varios compañeros míos", reveló Pedro Infante.

Sin embargo, la fama del "Ídolo de México" fue tanta que el brillo del famoso cineasta y actor quedó en el pasado, y a pesar de que en la actualidad sigue siendo considerado uno de los mejores directores de cine de la época de oro, lo cierto es que tuvo un trágico final, esto luego de que murió en su vejez debido a un insuficiencia respiratoria, esto en el año 2004.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

Pedro Infante: Estas FOTOS demuestran que "El Ídolo de México" tenía el MEJOR cuerpo del Cine de Oro