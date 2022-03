Cómico del cine de ficheras abandona la actuación tras ser robado y estar enfermo porque no quiere dar lástima

Eduardo Meza de la Peña, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Lalo "El Mimo", ha decidido alejarse de la actuación y es que el actor que brillara en la época del denominado Cine de Ficheras, se halla en un estado de salud que no le permite continuar en los escenarios ni en la pantalla chica.

Sin embargo, en una entrevista para De Primera Mano, el actor de 85 años mencionó que aunque no esté en el escenario no se ha ido del mundo del espectáculo, pues actualmente se encuentra dirigiendo y produciendo "La Farsantes", una puesta en escena de comedia. El motivo que el actor de cintas como "Picardía mexicana" dio para alejarse de la actuación es que sus dolencias no le permiten continuar al frente y prefiere no dar lástima.

"Ya no veo muy bien, ya no oigo muy bien, por eso yo ya no voy a trabajar, para que la gente diga: 'ay mira qué viejito se ve', 'pobrecito'. Eso no lo quiero causar nunca, esa lástima bonita que tiene la gente", dijo ante las cámaras.

Añadió que tiene piedras en los riñones y "enfermedades lógicas de la vejez", destacó que no le tiene miedo a la muerte y que a estas alturas su testamento está en regla, "donde te agarre esta es tu raya", no obstante dijo sentir pena por los que se quedan y sienten tristeza, es decir, de sus familiares y amigos porque esas lágrimas son "bonitas, de amor, cariño, sinceridad y amistad".

Le robaron dinero de su tarjeta

Otra de las situaciones que el anciano actor debe enfrentar es que al hacer una compra le clonaron su tarjeta y le fueron robados 80 mil pesos en 2019, dijo para Ventaneando en 2021 que los bancos y la Condusef no le habían solucionado nada con respecto a ese dinero, a pesar de ya haber presentado la documentación necesaria para que le pudiera ser reembolsado su dinero.

Es de tal forma que el actor con más de 40 años de trayectoria prefiere mantenerse al margen de la actuación y esperando le sea devuelto parte de sus ahorros para poder vivir.

