Camila Cabello cumple años este 3 de marzo; conoce su trastorno obsesivo compulsivo

La cantante de origen cubano, Camila Cabello este 3 de marzo está de manteles largos, pues cumple 25 años de edad. La artista que recientemente debutó como actriz, se ha convertido en un ejemplo para muchos jóvenes, no sólo por su trabajo en la música, también por hablar abiertamente de su trastorno obsesivo compulsivo.

Karla Camila Cabello Estrabao, nombre completo de la intérprete, nació un día como hoy pero de 1997, en Cojímar, Cuba; en una familia conformada por su madre cubana y su papá mexicano. La joven siempre estuvo interesada por el espectáculo, así que ingresó al reality 'The X Factor', del cual fue eliminada como solista, pero tiempo después fue seleccionada para participar y formar el grupo Fifth Harmony.

Junto a Dinah Jane, Ally Brooke, Lauren Jauregui y Normani Kordei, Camila consiguió reconocimiento internacional al lanzar temas como 'Worth It' y 'That's My Girl', sin embargo, en 2016 la cantante cubana-estadounidense decidió salirse del grupo y empezar su carrera como solista la cual ha sido muy exitosa gracias a los sencillos como 'Havana' y 'Don't Go Yet'.

Camila Cabello se sincera y habla de su salud mental

En una entrevista que ofreció a Wall Street Journal Magazine en 2020, Camila Cabello abrió su corazón y habló sobre los problemas que le ha traído la fama, como la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC, el cual le dificulta mucho su vida pero con el que trata de luchar para salir adelante con sus proyectos personales y profesionales.

“No hay fotos sobre esto del año pasado: yo llorando en el coche hablando con mi madre sobre la ansiedad que sufría y cuántos síntomas de TOC estaba experimentando. Mi madre y yo en una habitación de hotel leyendo todo tipo de libros sobre TOC porque necesitaba desesperadamente algo de alivio”, dijo la protagonista de Cinderella, quien reveló que no había hablado de esto por miedo a que la creyeran débil.

El TOC se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados (obsesiones) que provocan comportamientos repetitivos, los cuales afectan la vida diaria del paciente y causa sufrimiento emocional. Para detectarlo y tratarlo de forma correcta en necesario acudir con un profesional de la Salud Mental, quien hará el diagnóstico y apoyará a la persona que sufre este trastorno.

“Negar mi sufrimiento y regañarme a mí misma no ayudaba”. Y claro, eso acabó por pasarle factura. “Durante mucho tiempo, la ansiedad parecía que me estaba robando mi sentido del humor, mi alegría, mi creatividad y mi confianza. Pero ahora la ansiedad y yo somos buenos amigos”, relató la cantante que busca hacer conciencia en los jóvenes sobre los problemas mentales.

