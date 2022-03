Así terminó la relación de Edén Muñoz y Calibre 50; ¿hubo pleito entre ellos?

Luego de su inesperada salida de Calibre 50, Edén Muñoz ya se encuentra trabajando en su carrera como solista, al mismo tiempo, la agrupación con la que inició y forjó su carrera presentó a su nuevo vocalista el pasado lunes 28 de febrero.

Se trata de Tony Elizondo la nueva voz de Calibre 50, quien junto con sus nuevos compañeros estuvieron en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda y ahí los demás integrantes de la agrupación norteña revelaron cómo fue el proceso de separación con Edén Muñoz y cómo es su relación actualmente.

Edén Muñoz ya no quiere seguir en Calibre 50

Además de conocer a Tony Elizondo y hablar con él sobre su vida antes de Calibre 50, Mara Patricia Castañeda cuestionó a los demás integrantes de la banda cómo fue para ellos el proceso de separación de Edén Muñoz y cómo tomaron su decisión de seguir en solitario.

Ante el cuestionamiento de la periodista, Armando reveló que fue desde el 2021 cuando Edén Muñoz habló con sus compañeros y les platicó su necesidad de seguir su carrera en solitario pues es un sueño que él tenía.

Aunque no es algo que tenían pensado, Armando relata que en un principio quisieron solucionar si es que había algún problema y persuadir a Edén para que no se fuera de la agrupación, pero Edén no dio marcha atrás y siguió adelante con su plan de ser solista, incluso en estos momentos se encuentra promocionando su tema “Chale”.

“Lo que queda de esta parte después de una amistad, de ser como hermanos, de ser familia, yo creo que no hay más que apoyar esa meta que trae esa persona…hay un sentimiento de por medio, pero actuamos de esa manera de decirle ‘Ok, va es tu sueño, dale para adelante, nosotros nos vamos a quedar con esto que tu iniciaste’, es un legado prácticamente de Edén Muñoz”, dijo Armando

Además los demás integrantes de Calibre 50 aseguraron que su relación laboral con Edén acabó en muy buenos términos y además están muy agradecidos con él de haber hecho mucho por la agrupación.

