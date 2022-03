Aleks Syntek, ¿listo para cantar reguetón? Se "arrepiente" de polémicas declaraciones

Aleks Syntek fue uno de los grandes opositores al reguetón, pero eso parece que llegó a su fin. Después de decir en algunas ocasiones que el género urbano venía de los simios y criticar a exponentes como Bad Bunny o J Balvin. Ahora, en este 2022 cambió de parecer, ya que dejó entrever que podría incursionar en el reguetón.

En une entrevista para Ventaneando, el cantautor mencionó que se atrevería a cantar una canción de ese estilo. Un punto importante para que lo haga es que la letra no tenga contenido “nocivo”. Se tiene que aclarar que sus críticas parten desde la perspectiva de un padre y la responsabilidad y por la música o el mismo estilo.

“Hay demasiadas canciones que hablan de sexo explícito, muy pornográficas y que se exponen en lugares que no deben de ser. Yo siempre he hablado como papá y no es crítica de artista a artista. Me preocupan mucho mis hijos. Es importante que lo tengamos en cuenta como sociedad”, explicó durante la entrevista.

Se tiene que mencionar que la crítica no solo es para el género urbano, sino que también va de la mano con los narcocorridos y toda la música que mandan mensajes negativos a la sociedad. El punto es que los niños no puedan tener acceso a letras que hablen de guerra o cosas negativas.

No todo es malo

Una vez que aclaró el tema de su regreso de poder interpretar una canción dejó el claro ejemplo que el género urbano puede mandar un mensaje positivo. El intérprete de éxitos como “Duele el amor” puso de ejemplo al mismo Sebastián Yatra, quien apoya esta idea y pone el ejemplo con sus canciones.

Ahora solo queda esperar a que el Aleks demuestre si en realidad está dispuesto a innovar en el género urbano. Podría ser una colaboración con Yatra, quien tiene canciones de amor o sacar un sencillo por su cuenta dejando ver cómo esperaría que fuera el mensaje que deben mandar el resto de los exponentes de dicho género.

