¿A cuánto asciende la FORTUNA de J Balvin? Este es el 'net worth' del cantante en 2022

Le pese a quien le pese, el reguetón es uno de los géneros musicales que cobró fuerza y parece haberse enquistado en el gusto de las nuevas generaciones, pues aunque no es un ritmo nuevo y muchas de sus letras no son precisamente poemas, ha logrado capturar su atención con muchos de sus exponentes.

Uno de los cantantes que más fama ha cobrado es sin dudas J Balvin, un controversial colombiano que se echó a la bolsa al público con melodías como "Qué más pues?", "Azul" y "Todo se vale"; sin embargo, también ha generado polémicas como cuando sacó el video de la canción "Perra" y lo tacharon de misógino.

Con todo y eso, el reguetonero es considerado como toda una celebridad y así lo hace ver a través de sus redes sociales, donde comparte aspectos de su buena vida, su familia y algunos adelantos de lo sus trabajo, algo que de inmediato emociona a sus fans y los tiene pendientes.

¿Cuál es el valor neto de J Balvin?

José Álvaro Osorio Balvin, nombre real del cantante, es un joven de 36 años que nació en la ciudad de Medellín, en Colombia. Aunque el reguetón no sea bien visto, intérpretes como éste no son inventados, pues algunos como él comenzaron desde abajo y lucharon mucho para llegar al lugar donde están.

En el caso de J Balvin, comenzó su gusto musical a los 14 años, pero no fue hasta los 17 cuando se mudó a Estados Unidos con un amigo para tratar de dominar la lengua de Shakespeare. Así comenzó como nómada hasta regresar a su tierra para comenzar a presentarse en algunos clubes populares y darse a conocer.

Su golpe de suerte se da en el 2012 cuando graba y su popularidad sube como la espuma. Un año después su música llega a Estados Unidos y de ahí no hubo quien lo detuviera. Hoy en día la fama de J Balvin es conocida en muchas partes del mundo, por lo que no es difícil imaginar que su fortuna sea grande: 20 millones de dólares. Quizá no sea mucho comparado con otras celebridades, pero tampoco es una suma despreciable.

SIGUE LEYENDO:

"Tienen que generar vistas, el morbo vende": Yalitza Aparicio y Superholly se reúnen tras polémica | VIDEO

¿Juan Osorio le huye a los Fernández? Afirma no tener tiempo de contactarlos para bioserie "El Último Rey"

Christian Nodal hace historia: Se convierte en el primer mexicano en romper este récord mundial