¿Will Smith se rio de la broma que le hicieron a su esposa? Especialista analiza su lenguaje corporal

Luego del escándalo que se vivió en la ceremonia 94 de los Premios Oscar, mucho se ha especulado acerca de la reacción de Will Smith ante los desafortunados "chistes" que Chris Rock hizo sobre la esposa del actor, e incluso, hay quienes han llegado a asegurar que esto fue un acto premeditado para que ambos obtuvieran publicidad.

Sin embargo, en entrevista con De Primera Mano, la grafóloga Maryfer Centeno aseguró que la reacción del protagonista de 'En busca de la felicidad' fue genuina y devino de una explosión de emociones.

En este sentido, descartó que su reacción se debiera a que el actor hizo contacto visual con su esposa, pues según se logra ver en las grabaciones, Will Smith estaba mirando fijamente a Chris Rock mientras su amada Jada comenzaba a mostrar señales de incomodidad en su asiento.

Además, aseguró que la risa que se ve esbozar a Will Smith durante la emisión de los comentarios que Rock hizo sobre Jada Pinkett Smith, es en realidad una reacción nerviosa del actor, por lo cual no debe ser interpretada como una burla que él haga de su esposa.

"Hemos visto a Will Smith en momentos muy incómodos reírse, por ejemplo cuando la esposa le cuenta públicamente en este famosísimo video que le fue infiel, inmediatamente Will Smith hace una risa nerviosa. Tenemos que quitarnos la idea, la falsa idea, que toda risa es congraciarte con lo que te están diciendo", apuntó la especialista.

Maryfer Centeno apuntó que el hecho de enseñar los dientes es una forma de decir "no me das miedo, tengo con qué defenderme"; cuestión que guarda relación con la postura retadora que el actor tomó al momento de regresar a su asiento justo después de golpear a Chris Rock.

De hecho, cuando Will Smith va de camino a sentarse tras el acto violento, él toma su cinturón y dibuja una sonrisa que, según la especialista, denota cierta actitud dominante, "como si dijera: 'vean que macho soy, vean cómo defendí a esta mujer".

"Cuando (Will Smith) vuelve a su asiento, a mí me impresiona el enojo, la forma en la que enseña los dientes, la barbilla levantada que es el mismo gesto cuando se estaba riendo, que es un gesto de desafío. Repito, estaba muy enojado, en ningún momento le causó gracia el chiste que hace Chris Rock, que fue también muy desafortunado", aseguró Maryfer Centeno

En la entrega de los Premios Oscar 2022, Chris Rock se burló de la alopesia que sufre Jada Pinkett y dijo que espera con ansias la secuela de J.I. Jane, la soldado estadounidense que tiene la cabeza rapada, cuestión que detonó la reacción del galardonado actor, quien podría perder la estatuilla de la que hizo acreedor este fin de semana, como consecuencia de sus actos violentos.

