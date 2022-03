La Bebeshita presume sus encantos con entallado vestido rojo al estilo de Jessica Rabbit: FOTO

Daniela Alexis Barceló, quien es mejor conocida como “La Bebeshita”, se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a que en su última publicación derrochó sensualidad con entallado vestido rojo, el cual, le valió ser comparada con el sex symbol de la animación, Jessica Rabbit.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” compartió una serie de fotos desde la alfombra roja de un evento organizado por un reconocido canal de espectáculos y en ellas, la también influencer apareció luciendo verdaderamente radiante pues utilizó un elegante y entallado vestido rojo de terciopelo con el que presumió su estilizada figura.

Dicha prenda tenía la peculiaridad de tener un escote sumamente pronunciado y el corte en diagonal dejó al descubierto una de sus torneadas piernas por lo que sus seguidores no tardaron en compararla con la sensual Jessica Rabbit, no obstante, le sugirieron que se tiñera el cabello de rojo pues en esta ocasión la ex participante de MasterChef Celebrity apareció utilizando una película de distintos tonos verdes y amarillos.

“¡Qué bien te ves!”, “¡Pero qué sensual!”, “¿Eres tú, Jessica Rabbit?” y “toda una diosa” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de “La Bebeshita”, la cual, logró acumular más de 11 mil likes en pocos minutos.

La Bebeshita tiene una nueva enemiga

Hace algunas semanas, “La Bebeshita” confesó que Nicolás Buenfil, el hijo de Erika Buenfil, la estaba cortejando a través de las redes sociales y aunque se sabe que las cosas no pasaron a mayores, la conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” destapó que esta situación sí le causó algunos problemas con la actriz pues no le habría parecido que exhibiera a su hijo de tal manera por lo que la regiomontana se encontraría enojada con la ex participante de “Enamorándonos”.

“Me mensajeaba con Nicolás Buenfil, Erika Buenfil se medio enojó yo creo un poco, pero está bien, está cuidando a su hijo, pero no pasó a mayores, me mensajeé con él, no lo conozco en persona, él me escribía por Instagram”, señaló Daniela Alexis durante un encuentro con los medios en el evento antes mencionado.

En otro momento dela entrevista, “La Bebeshita” reiteró que ella nunca dio a pie a que sucediera algo entre ella y el hijo de la actriz, principalmente porque aún es menor de edad, aunque no reveló si está dispuesta a darle una oportunidad al joven cuando cumpla la mayoría de edad.

“Ya no me habla, él ya no me habla, yo creo que lo regañaron y ya no me habla el Nico, pues es que tiene 17 años, y sí es un añito, pero no me quiero arriesgar”, finalizó la bella conductora.

